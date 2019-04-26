蘋果設計團隊人事震盪 三位核心成員辭職

2019-04-26 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



蘋果最為人稱道的產品價值之一：設計美學，係來自一支20多人組成的工業設計團隊，蘋果內部簡稱為ID。這支團隊最近有三個資深人員相繼要離職，為這曾經人事異常穩定的部門，帶來震盪。

華爾街日報報導，辭職的三人中，Rico Zorkendorfer和Daniele De Iuliis兩人在蘋果設計團隊的年資加起來超過35年，另一位Julian Honig也有十年資歷。Zorkendorfer說，想暫時休息一下，多陪伴家人，為能夠在蘋果工作感到榮幸。其他兩人沒有回應採訪或拒絕評論。

他們三位是蘋果因為iPhone、iPad等產品在2000年代復活時期，設計團隊裡的核心成員。在現今公司宣揚未來的營業重點在各類服務訂用而非新裝置之際，選擇離去。

華爾街日報指出，已故的蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）1997年重回蘋果之後，ID部門在蘋果起死回生占了關鍵角色。現任設計總監Jony Ive當時帶領小小的ID團隊推出糖果色的iMac，隨即成為美國市場最暢銷的電腦。之後的iPhone等一系列蘋果設計的產品，更定義了行動科技時代的樣貌。

賈伯斯非常重視這支設計團隊，將之列為產品開發的樞紐，給予大量關注。他幾乎每天都會到設計部門來看新產品開發的最新作業進度。賈伯斯的看待加上ID在蘋果內部地位很高，讓ID團隊成員的關係非常緊密，十多年來鮮少有人離開。

情況在2015年開始有了改變。這一年ID團隊領袖Jony Ive被調離掌理設計部門日常營運，改管蘋果新園區的設計工作。第二年2016年，Danny Coster離開蘋果改投GoPro麾下，2017年Christopher Stringer辭職後先休息一陣子後，在洛杉磯開設一家音響相關新創事業，目前在秘密運作之中。