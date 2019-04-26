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全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27聯合報 記者郭宣含╱即時報導

根據目前規模最大、最詳盡的海洋新研究，全球海洋在過去30年風浪變大，隨著氣候暖化，暴風雨和水災等極端事件可能愈發頻繁並帶來更嚴重的影響。

這項刊登在科學期刊的研究採用31顆衛星數據，以及1985-2018年從80多具海上浮標蒐集到的大約40億筆資料。從全球海洋紀錄發現，平均海浪高度與風速稍微增加，尤以南極海影響最巨。

南極海的極速風在過去30年每秒增加1.5公尺或8%；最高海浪則增加30公分或5%。赤道太平洋與大西洋、北大西洋最強風風速每秒增加約0.6公尺。

該研究第一作者、墨爾本大學教授楊恩（Ian Young）表示：「雖然增加5%和8%看起來不多，但未來如果持續下去，這樣的氣候變化會造成重大影響。」

他表示，海浪高度增加可能導致更嚴重的淹水與海岸侵蝕，還可能破壞風力發電廠等離岸設施。不過，他表示，氣候變遷對風速和海浪高度的關聯尚不明朗。

其他人則認為，全球暖化的角色依舊無法確定。倫敦帝國學院葛拉漢研究所瑟皮（Paulo Ceppi）表示，這些發現很難推衍到更大的範圍，風在30年內仍可能出現大幅自然變化；至於南極觀測的變化除了可能由全球暖化造成，南極臭氧層破洞可能有更大的影響。

全球海洋過去30年風浪逐漸變大，以南極海平均海浪高度與風速增加最多。路透
全球海洋過去30年風浪逐漸變大，以南極海平均海浪高度與風速增加最多。路透
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南極暖化氣候變遷

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