全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



根據目前規模最大、最詳盡的海洋新研究，全球海洋在過去30年風浪變大，隨著氣候暖化，暴風雨和水災等極端事件可能愈發頻繁並帶來更嚴重的影響。

這項刊登在科學期刊的研究採用31顆衛星數據，以及1985-2018年從80多具海上浮標蒐集到的大約40億筆資料。從全球海洋紀錄發現，平均海浪高度與風速稍微增加，尤以南極海影響最巨。

南極海的極速風在過去30年每秒增加1.5公尺或8%；最高海浪則增加30公分或5%。赤道太平洋與大西洋、北大西洋最強風風速每秒增加約0.6公尺。

該研究第一作者、墨爾本大學教授楊恩（Ian Young）表示：「雖然增加5%和8%看起來不多，但未來如果持續下去，這樣的氣候變化會造成重大影響。」

他表示，海浪高度增加可能導致更嚴重的淹水與海岸侵蝕，還可能破壞風力發電廠等離岸設施。不過，他表示，氣候變遷對風速和海浪高度的關聯尚不明朗。