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美日財長談匯率條款沒交集 日憂川普政府加強施壓

2019-04-26 09:17聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本副首相兼財務大臣麻生太郎與美國財政部長米努勤在華府舉行了會談，雖然美方有意在貿易協定中加入匯率條款，牽制日本政府透過干預匯率，誘導貨幣貶值；但麻生主張不應將兩者混唯一談，雙方將繼續協商。

美日峰會登場前夕，雙方財長在日本時間今天凌晨2點左右先行會談，交換意見。

NHK報導，美方要求在美日新貿易協定中加入匯率條款，以避免日方透過刻意讓貨幣貶值的方式來促進出口成長。美方希望將其納入具有法律約束力的貿易協定中。但對日本而言，此舉將限制日本貨幣政策運用空間，如發生日幣過度升值的狀況等，政府也無法出手。日方主張將匯率與貿易協定切割處理，雙方沒有交集。

美國財政部稍後發表雙方會談一事，會中雙方再次確認美日經濟關係的重要性，並針對中國大陸、北韓、伊朗的經濟制裁等重要議題交換意見。不論是財政部發表內容、米努勤個人推特留言，都沒有提到匯率問題。

NHK分析，雖然這次的會談，雙方只是各自陳述立場，但隨著明年美國總統大選逐漸逼近，川普政權要求簽署匯率條款的態度將更加強硬，對日本而言局勢不容樂觀。

川普政府意圖透過與各國簽訂的貿易協定中加入匯率條款，防止貿易國出口競爭力增強，藉此消除巨額貿易逆差。川普政府去年與加拿大、墨西哥等國修正貿易協定時也要求追加匯率條款，與中國大陸的貿易談判也提出了類似的要求。

日本反對將匯率條款納入具有法律約束力的貿易協定，即使在美國退出前的跨太平洋夥伴協定（TPP）中，有關匯率的部分也沒有納入協定，而是寫入沒有法律約束力的聯合聲明。日本對美方貿易談判也持同樣立場，雙方未來能否找到都可接納的交集，是今後觀察重點之一。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎（右）與美國財政部長米努勤（左）在華府舉行會談。路透
日本副首相兼財務大臣麻生太郎（右）與美國財政部長米努勤（左）在華府舉行會談。路透
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