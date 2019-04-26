國際油價技術性下跌；金價小漲 銅跌至四周低點

2019-04-26 08:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



原油市場周四尾盤出現一系列技術性拋盤，導致布蘭特原油價格下跌，未能保住突破75美元的上漲成果。金價攀升並觸及一周高點，全球經濟成長的疑慮刺激避險需求。銅價跌至四周低位，因美元上漲，並且市場擔心全球經濟成長放緩將抑制需求。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●布蘭特原油回落

原油市場當日尾盤出現一系列技術性拋盤，導致布蘭特原油價格下跌，未能保住突破75美元的上漲成果。

倫敦和紐約原油期貨均下跌；全球基準的布蘭特原油期貨盤中漲逾每桶75美元，為10月以來首次。西德州中級原油（WTI）漲至66美元之後下跌。

紐約避險基金 Again Capital LLC的合夥人John Kilduff說。「這是技術性的，每個人都在關注65到70美元的區域，一旦我們打破了這種支撐，似乎會產生一些後續賣盤。」

由於伊朗威脅報復、中國宣布有權購買、沙烏地對增產持謹慎態度，美國制裁的最終影響不得而知。

倫敦ICE歐洲期貨交易所6月結算的布蘭特期貨下跌22美分，收於74.35美元。 紐約商業交易所WIT 6月期貨跌68美分，結算價65.21美元。

●黃金小幅攀升

周四公布的最新數據顯示，全球貿易量正以金融危機高峰期以來最快的速度下滑。

芝加哥RJO Futures的高級市場策略師Bob Habercorn說： 「每個人都在等著今天的GDP數據，看看形勢如何，以及如何給黃金定位。」

●銅價跌至四周低位

銅價跌至四周低位，因美元上漲，並且市場擔心全球經濟成長放緩將抑制需求。

美元升至四個月高位，從而使大宗商品對於其他貨幣持有者而言顯得昂貴。

「毫無疑問，世界各地都有銅的需求，但美國和中國之間的貿易僵局也存在剩餘影響，」芝加哥RJO Futures的高級市場策略師Eli Tesfaye在電話訪問中說： 「首先上周在德國的經濟數據中看到這種影響，現在是南韓。」

紐約商品交易所7月交割銅期貨下跌1.8%至每磅2.8625美元，是自3月28日以來主力活躍的最低價。