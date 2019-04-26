美元續漲；日圓攀升 未理會日本央行的低利率承諾

2019-04-26 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周四繼續上漲，兌歐元達到近二年來最高價位，周五即將公布美國第1季國內生產毛額（GDP），投資人對美國經濟數據帶動美元需求相當樂觀。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.03%至98.203。美元普遍上漲，但兌紐西蘭元和日圓走低。

日圓兌美元升至兩周高點，期貨交投活躍，這表明空頭在日本黃金周假期前進行回補，並沒有理會日本央行決定延長保持低利率的承諾。

美元兌日圓下跌0.5%至約111.63，盤中隨著美國股市在低點附近徘徊，該匯率一度下跌0.7%；總部位於紐約的股票券商表示，該匯率的反彈支撐了美國股市。

由於日本金融市場從周六起休市10天，因此投資人正在尋求減少曝險。美元兌日圓周三觸及112.40，創下2019年新高。

日本央行周四維持主要貨幣刺激措施不變，並表示將至少在2020年春末前後把利率維持在超低水平。

歐元兌美元跌0.2%報1.1132左右，一度跌至2017年5月以的新低1.1118。