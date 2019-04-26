台股ADR漲跌互現 聯電大漲台積電跌
台股ADR漲跌互現，聯電大漲6.5%。台積電跌2.5%，較台北交易股票溢價2.9%。
聯電首季營運轉盈、加上實施庫藏股等利多激勵，帶動昨天在台北交易股價漲停。
美國三大指數漲跌互現，標普500指數小跌作收，工業股重挫，對全球經濟走緩隱憂不退，凌駕臉書和微軟的漲勢。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數持平，報2,926.17點；道瓊工業平均指數下跌0.5%，報26,462.08點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報8,118.682點。
賽靈思（Xilinx）因毛利率未達分析師預測，股價重挫17.1%，費城半導體指數大跌1.8%。
台灣加權股價指數昨天漲12.22點收11,039.86，聯電漲停，台積電跌0.6%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 72.22 -0.64 73.60 -1.88
友達 AUO 10.76 -2.79 11.10 -3.04
中華電 CHT 109.95 +0.14 110.50 -0.50
台積電 TSM 275.13 -2.50 267.50 2.85
聯電 UMC 13.18 +6.50 13.10 0.57
資料來源：彭博
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