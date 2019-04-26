美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國三大指數漲跌互現，標普500指數小跌作收，工業股重挫，對全球經濟走緩隱憂不退，凌駕臉書和微軟的漲勢。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數持平，報2,926.17點；道瓊工業平均指數下跌0.5%，報26,462.08點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報8,118.682點。

賽靈思（Xilinx）因毛利率未達分析師預測，股價重挫17.1%，費城半導體指數大跌1.8%。

受3M拖累，工業類股大跌近2%，UPS和雷神財報不佳，導致聯邦快遞（FedEx Corp.）也下跌。3M財報不如預期、又下修全年獲利預測、還宣布裁員2,000人，3M崩跌13%，創下1987年10月19日來最大單日跌幅。UPS大跌8%。

在科技股方面，微軟漲3%，臉書勁升約6%，受財報強勁所激勵。

投資者關注企業財報，希望為全球股市漲勢注入新的活力。50 Park Investment 分析師 Adam Sarhan 說：「一切在於財報，投資人消化很多資訊，得到有好有壞的訊息，但大多是正面的。」

整體來看，第1季財報雖優於預期，但投資人更關切接下來展望。CFRA Research策略師 Lindsey Bell 說：「第2季財測持續下調，值得警覺。」