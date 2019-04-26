半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英特爾（Intel）下修第2季和全年營收預測，第1季資料中心用晶片銷售意外下滑。英特爾盤後股價聞聲重挫7.5%。

德州儀器本周也發出相同預警，更讓投資人擔心半導體減速會持續到今年底。

●本季營收料為156億美元，每股淨利0.83美元，不如分析師估計的169億美元和0.96美元。今年營收料為690億美元，低於分析師預測的713億美元。

●英特爾盤後股價重挫7.5%，正常交易時段跌1.9%收57.61美元，今年以來上漲23%，漲幅不如費城半導體指數的35%。

●第1季營收變動不大報161億美元，分析師原估160.3億美元。每股獲利0.87美元，高於分析師原估的0.82美元。資料中心用晶片業績衰減6.3%至49億美元，主要受中國影響，客戶正設法消化去年採購晶片的庫存。分析師原以為這事業的營收為51億美元。

●執行長史旺表示，英特爾正應付去年「爆炸性成長」所帶來的後果，而客戶正設法調節庫存。他在財報後受訪說：「去年我們有亮眼的成長，我預料資料中心事業會走緩，持續時間會比我們預期更久 一點。但我們並不因此調降對資料中心處理的中長期需求的看法。 」

●Moor Insights & Strategy 分析師 Patrick Moorhead說：「英特爾所指望資料中心事業會在下半年反彈，看來是不會發生了。」