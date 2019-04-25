大摩分析師：3大利多助攻 蘋果股價還會漲

2019-04-25 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



摩根士丹利分析師胡伯蒂預期，服務事業與5G iPhone題材，可望推升蘋果股價進一步上漲。美聯社 分享 facebook 摩根士丹利分析師預期，即使今年來漲幅已大，蘋果股價還有進一步上漲空間。

巴隆周刊（Barron's）報導，今年來蘋果股價已強彈32%，反映投資人對蘋果公司營運策略從硬體轉向服務的看法已改善。

蘋果公司上個月發表一系列新付費服務，包括Apple TV+影片串流訂閱服務、Apple Arcade遊戲訂用服務，以及Apple News+報章雜誌訂閱服務。

摩根士丹利分析師胡伯蒂（Katy Huberty）24日重申給蘋果股票「加碼」的評價，指出iPhone用戶透過應用程式（App）內購買花費的服務支出金額高於安卓手機用戶。

基於三大因素，胡伯蒂預期蘋果股價仍有上漲空間。理由之一是「隨著iOS用戶更投入行動服務，蘋果平台將變得更強，而投資人尚未充分體認到這點」。

此外，她說，iPhone使用者在行動App上的花費比安卓手機用戶多十倍。

她也看好支援5G技術的iPhone明年推出的市場潛力，並指出在iPhone大幅升級和新品推出之前，蘋果股價通常會提前六到九個月預先反應利多題材。

胡伯蒂調高蘋果目標股價，從220美元提高到234美元，相當於比目前股價再漲13%左右。

蘋果股價24日收盤跌0.15%，收在207.16美元。