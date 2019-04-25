馬斯克：特斯拉上海廠年底可望周產2,000輛

2019-04-25 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，到今年年底，特斯拉在中國的產量可能達每周2,000輛。

馬斯克24日在法說會被問及上海廠是否能達成每周3,000輛產量的初期目標時，表示：「看起來今年年底我們將達至少每周逾1,000輛的產量，可能達2,000輛。」「如果屆時達不到，不久後也將達到。」

馬斯克1月曾表示，他的初期目標是每周在上海生產3,000輛Model 3，但未詳述具體達標時程。正在興建中的上海廠是特斯拉在中國的第一座工廠，有助該公司避開目前中國對美國進口汽車所徵收的15%關稅，藉此提高在中國市場的價格競爭力。

中國一直支持特斯拉在上海設廠，特斯拉也取得中國銀行多達5.21億美元的貸款做為設廠資金。上海一名官員3月表示，他預期上海廠的組裝室將於5月完工。

馬斯克表示：「我們99%的狀況良好，但只要缺了1%，就製造不出汽車。」