史上頭一遭！麥當勞在全美大舉招聘年長員工

2019-04-25 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



如果你現居美國、已屆齡退休但想找份工作，美國麥當勞公司正敞開金色拱門歡迎你加入。

「今日美國報」報導，麥當勞之前也曾把招聘計畫瞄準年長員工，但有別於之前只是小規模、地方性的舉動，這一回募集年長人力卻是美國麥當勞歷來首次全國性的招聘行動。

美國麥當勞店員仍以青少年為主，但這群年輕人未必熱中一大早就上班。鑒於此，麥當勞正與美國退休人員協會（AARP）聯手招聘年長員工，以補充早餐和午餐時段的輪班人力。

這個速食巨人將在AARP線上徵才佈告欄貼出求才告示，填補大約25萬個夏季職缺。麥當勞也將與 AARP基金會合作在五個州 （伊利諾、密蘇里、佛羅里達、印第安納和北卡羅萊納）試辦工作媒合計畫，協助50歲以上的低收入美國人士找到適合的工作，秋季前將擴及全美各地。

麥當勞員工仍以年輕人為主，但這家連鎖速食餐廳業愈來愈需要僱用年長員工。美國麥當勞人事主管柯西說，年輕人仍「在學，或未必愛值早上5點的班，所以我們認為募集熟齡勞動力在早餐與午餐時段值班…實在很重要」。

麥當勞與AARP表示，計劃招募群年長員工從事的工作從收銀員到輪班組長都有，這類職務特別適合年長者做，因為他們具備所謂「軟」技能，包括準時到班、善於團隊合作並與顧客建立關係等，所以能勝任愉快。

年長者是美國勞動力成長最快速的一環。根據美國勞工統計局（BLS）的報告，到2024年，55歲以上人士將占美國四分之一的民間勞動力。在全美失業率僅3.8%之際，一些雇主面臨缺工問題，所以想找工作者不愁沒機會。但對較年長的人士而言，年齡歧視是妨礙他們重回職場的一大障礙。

AARP副總裁韋絲塔克說：「令人遺憾的是，一些雇主看不見年長員工的價值。」她指出，有些企業老闆或主管誤以為年長者不懂科技或已定型，「我們想要宣揚年長勞工的價值，希望雇主們敞開胸懷聘用他們從事任何工作、任何需要補人的職位」。