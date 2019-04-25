電動車行情差 研究：卡在售價與充電

2019-04-25 18:34 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



電動車雖環保，但民眾入手仍有心理障礙。英國汽車公司公布最新調查結果，售價調低、電池續航力與充電站普及才能化解消費者購買電動車的疑慮，其中有8成的民眾擔心行駛到一半沒電。

據《英國獨立報》報導，怡和汽車集團（Jardine Motors Group）調查2,000位英國車主後發現，願意購買電動車的人不到5分之2，3分之1的人未來5年內也沒有計劃購買，其中7成受訪者最擔心電池續航力問題。另外，4分之3的人則認為，如果電動車價格下降，便會考慮購買。

對此，該集團發言人布朗表示，「針對電動車外界有許多預設立場，例如充電時間較長、購買流程與能滿足大家需求的型號有哪些等，但重要的是車主必須要掌握所有事實，才能完全扭轉想法，因為除了環保之外，電動車還有包括成本、健康與安全等許多好處。」

另外，有8成受訪者最擔心行駛一半沒有動力，因此，每次充電至少可跑418公里以上才能讓車主放心。7成的人表示所有新屋都應該設置充電站，超過一半的人認為法律應規定附帶車道的新房子得設置汽車充電站。另外，6成的人也認為，擁有停車場的雇主必須為員工提供充電站。

據《每日快報》報導，另一項由美國迷你車廠（MINI USA）進行的調查也發現，63％受訪者認為電動車最適合通勤或市區駕駛，但74％消費者並不知道最近的電動車充電站位置，許多人對於電動車的充電次數也頗有怨言，另外，4分之1的駕駛認為可接受充電時間為30分鐘。

對此，迷你公關主任考特勒指出，「車廠透過收集更多資訊，就更能教育消費者電動車更多的益處。」

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