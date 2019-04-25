任天堂上季財報不如外界預期 但預料Switch會再有成長

2019-04-25 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



任天堂今天發表上季財報，不如分析師預期，但預期今年度Switch銷量將比去年成長。 路透 分享 facebook 日本遊戲大廠任天堂上季獲利不如分析師預期，顯示遊戲機Switch在維持銷售動能上面臨的困難，但該公司仍預期這款上市進入第三年的遊戲機，今年的銷量將有所成長。

彭博資訊報導，任天堂今（25）日發布財報指出，至3月底止的上季營業利益為297億日圓（2.66億美元），低於分析師預期的360億日圓，對本會計年度的營業利益預測為2,600億日圓（23億美元），也低於分析師預期的3,502億日圓。

該公司並預期今年度將出貨1,800萬台Switch，分析師的預測是1,850萬台，去年則共出貨1,700萬台。

任天堂股價25日上漲1.34%至38,510日圓，在發布最新財報前，今年來該公司股價已上漲32%，遠高於東證股價指數（Topix）的8.4%漲幅。

市場看好任天堂的原因，包括更強勁的遊戲陣容、更平價版的新款Switch，以及可能進軍中國市場。這些樂觀因素將有助於任天堂克服去年的錯誤，並將客群擴大到死忠粉絲以外。隨著掌上型遊戲機3DS的產品周期已實質結束，社長古川俊太郎現在只能指望Switch來提振減緩的銷量。

Wedbush證券分析師Michael Pachter在日前報告表示：「我們對任天堂的Switch和手遊事業能否長期成功抱持懷疑，Switch的需求減緩可能最終將對股價帶來壓力。」