親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中高階警察人事大洗牌 警政署142名警官異動

黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

任天堂上季財報不如外界預期 但預料Switch會再有成長

2019-04-25 16:08經濟日報 記者易起宇╱即時報導

任天堂今天發表上季財報，不如分析師預期，但預期今年度Switch銷量將比去年成長...
任天堂今天發表上季財報，不如分析師預期，但預期今年度Switch銷量將比去年成長。 路透
分享
日本遊戲大廠任天堂上季獲利不如分析師預期，顯示遊戲機Switch在維持銷售動能上面臨的困難，但該公司仍預期這款上市進入第三年的遊戲機，今年的銷量將有所成長。

彭博資訊報導，任天堂今（25）日發布財報指出，至3月底止的上季營業利益為297億日圓（2.66億美元），低於分析師預期的360億日圓，對本會計年度的營業利益預測為2,600億日圓（23億美元），也低於分析師預期的3,502億日圓。

該公司並預期今年度將出貨1,800萬台Switch，分析師的預測是1,850萬台，去年則共出貨1,700萬台。

任天堂股價25日上漲1.34%至38,510日圓，在發布最新財報前，今年來該公司股價已上漲32%，遠高於東證股價指數（Topix）的8.4%漲幅。

市場看好任天堂的原因，包括更強勁的遊戲陣容、更平價版的新款Switch，以及可能進軍中國市場。這些樂觀因素將有助於任天堂克服去年的錯誤，並將客群擴大到死忠粉絲以外。隨著掌上型遊戲機3DS的產品周期已實質結束，社長古川俊太郎現在只能指望Switch來提振減緩的銷量。

Wedbush證券分析師Michael Pachter在日前報告表示：「我們對任天堂的Switch和手遊事業能否長期成功抱持懷疑，Switch的需求減緩可能最終將對股價帶來壓力。」

任天堂Switch財報

相關新聞

美官員：五眼聯盟敏感網路 不用華為技術

2019-04-25 14:30

拒砍投票權上限 葡電擋中資收購

2019-04-25 14:29

護個資不力 臉書恐遭重罰30億至50億美元

2019-04-25 14:26

去年我進口8萬多公噸豬肉 加拿大最多、美國第4

2019-04-25 12:55

葡電不取消股東投票權上限 擋中資集團收購

2019-04-25 10:58

保護個資不力 臉書預期遭上看50億美元罰款

2019-04-25 08:59

臉書Q1財報緩解市場疑慮 盤後股價飆漲逾10%

2019-04-25 08:58

美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報

2019-04-25 06:58

Google無人機配送業務成軍

2019-04-25 03:44

波音停飛737 Max 代價10億美元

2019-04-25 03:44

日產降財測 砍至九年低點

2019-04-25 03:44

澳洲通膨放緩 降息預期升

2019-04-25 03:44

美實質聯邦資金利率 飆高

2019-04-25 03:44

客製化抬頭 「近岸生產」興起

2019-04-25 03:44

德法企業信心 意外下滑

2019-04-25 03:44

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

孫正義買比特幣 虧1.3億美元

2019-04-25 00:20

股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關

2019-04-24 23:42

就是要買到！ 西方石油公司發動550億美元敵意併購

2019-04-24 21:16

波音發表737Max停飛後首份財報 獲利大減21%

2019-04-24 20:51

美股空前大漲 亞股多收紅

2019-04-24 19:56

基地台也能飛？軟銀+Google 把5G網路帶進偏遠地區

2019-04-24 19:39

世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高

2019-04-24 19:05

日產汽車調降財測 預測去年度營利比前年減45%

2019-04-24 18:45

好消息！泰國落地簽免費延至10月底

2019-04-24 18:34

還以為打電動是兒戲？5管道讓你不錯失電競投資機會

2019-04-24 17:39

陸「帶路」峰會召開前夕 英批准華為有限參與5G建設

2019-04-24 17:37

軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元

2019-04-24 17:03

關稅戰致哈雷利潤暴減 川普矢報復歐盟

2019-04-24 16:20

美國威州州長信函透露 和鴻海重談投資案

2019-04-24 16:00

台股基金頂尖經理人 擬減碼科技股

2019-04-24 14:52

Uber、Lyft虧損擴大 調漲車資壓力升高

2019-04-24 00:45

推特Q1獲利 增二倍

2019-04-24 00:44

可口可樂Q1盈餘 優於預期

2019-04-24 00:44

特斯拉改用自家晶片 號稱地表最強

2019-04-24 00:44

亞洲用油成本增 經濟有壓

2019-04-24 00:43

LME金屬交易 將就源納管

2019-04-24 00:42

披薩天王 退出Fed理事角逐

2019-04-24 00:42

花旗集團 看多大宗商品

2019-04-24 00:42
看更多

熱門文章

他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52

哈利王子將被發配非洲？凱特「陰」梅根 兩兄弟漸行漸遠

2019-04-25 11:00

好消息！泰國落地簽免費延至10月底

2019-04-24 18:34

影／路透：共軍力拚亞洲崛起 美軍恐輸台海戰爭

2019-04-24 17:54

「目標就是僱主！」印傭98刀刺斃女僱主搶護照 殺人日記曝光

2019-04-25 13:32

離譜！救護車成犯罪場所 少女昏倒送醫慘遭性侵

2019-04-24 21:44

就是要買到！ 西方石油公司發動550億美元敵意併購

2019-04-24 21:16

華裔員工舉報老東家逃稅 獲224萬獎金

2019-04-25 08:50

日本時尚難懂？店外站整列米色大衣女性 網嚇：奇觀

2019-04-25 11:28

股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關

2019-04-24 23:42

新形態恐怖主義 IS「發包」斯里蘭卡恐攻

2019-04-25 00:23

邊界美軍遭墨盤查 川普火了：我要派出武裝軍人

2019-04-25 10:38

浩克變相撲選手無違和 「復仇者聯盟」英雄妙變浮世繪

2019-04-24 19:52

影／暖心！森蚺過馬路 往來駕駛停車禮讓

2019-04-25 12:15

斯里蘭卡穆斯林 人人自危

2019-04-25 00:32

影／金正恩首度訪俄 侍從猛擦火車門讓外媒開眼界

2019-04-25 12:07

印尼大選開票太操 逾130人疑過勞死

2019-04-24 21:00

美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報

2019-04-25 06:58

巴黎聖母院災後 陸續揭出安全違規問題

2019-04-24 22:49

波音停飛737 Max 代價10億美元

2019-04-25 03:44

第一次握手！普亭、金正恩舉行高峰會

2019-04-25 12:47

「神鬼交鋒」真實版 日青年認東大學歷、創業攏係假

2019-04-25 14:38

波音發表737Max停飛後首份財報 獲利大減21%

2019-04-24 20:51

客製化抬頭 「近岸生產」興起

2019-04-25 03:44

軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元

2019-04-24 17:03

金正恩抵海參崴 今首次會普亭

2019-04-25 00:32

世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高

2019-04-24 19:05

斯里蘭卡連環爆奪359命 當局逮捕逾60人

2019-04-24 17:29

阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26

釜山航空警鈴大作 竟是韓籍男偷抽電子菸

2019-04-24 20:32

金正恩訪俄專列開過頭 倒退嚕才對準月台紅地毯

2019-04-24 17:43

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

美股空前大漲 亞股多收紅

2019-04-24 19:56

斯里蘭卡復活節恐攻 美大使：美國事先不知情

2019-04-24 18:04

Google無人機配送業務成軍

2019-04-25 03:44

靠俄解套？ 金正恩恐難如願

2019-04-25 00:32

澳洲通膨放緩 降息預期升

2019-04-25 03:44

葡電不取消股東投票權上限 擋中資集團收購

2019-04-25 10:58

美實質聯邦資金利率 飆高

2019-04-25 03:44

費半再創新高 DXY美元指數一度升破98關卡

2019-04-25 02:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top