投資和出口疲軟 Q1南韓經濟意外較前季萎縮0.3%

2019-04-25 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



南韓第1季國內生產毛額（GDP）較前季意外萎縮0.3%，為10年來最差的一季，主因投資減少、科技產業走弱和出口下滑。路透訪調的分析師並未預期南韓經濟會萎縮，預估中值為小幅成長0.3%。

第1季GDP的季增年率僅1.8%，低於預期的2.5%。

出口約占南韓GDP的五成，現在已經連續第五個月減少。第1季和去年第4季比較，出口減幅達2.6%。