投資和出口疲軟 Q1南韓經濟意外較前季萎縮0.3%

相關新聞
保護個資不力 臉書預期遭上看50億美元罰款2019-04-25 08:59
臉書Q1財報緩解市場疑慮 盤後股價飆漲逾10%2019-04-25 08:58
美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報2019-04-25 06:58
Google無人機配送業務成軍2019-04-25 03:44
波音停飛737 Max 代價10億美元2019-04-25 03:44
日產降財測 砍至九年低點2019-04-25 03:44
澳洲通膨放緩 降息預期升2019-04-25 03:44
美實質聯邦資金利率 飆高2019-04-25 03:44
客製化抬頭 「近岸生產」興起2019-04-25 03:44
德法企業信心 意外下滑2019-04-25 03:44
貿易談判 美財長下周赴北京2019-04-25 03:35
孫正義買比特幣 虧1.3億美元2019-04-25 00:20
股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關2019-04-24 23:42
波音發表737Max停飛後首份財報 獲利大減21%2019-04-24 20:51
美股空前大漲 亞股多收紅2019-04-24 19:56
基地台也能飛？軟銀+Google 把5G網路帶進偏遠地區2019-04-24 19:39
世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高2019-04-24 19:05
日產汽車調降財測 預測去年度營利比前年減45%2019-04-24 18:45
好消息！泰國落地簽免費延至10月底2019-04-24 18:34
還以為打電動是兒戲？5管道讓你不錯失電競投資機會2019-04-24 17:39
陸「帶路」峰會召開前夕 英批准華為有限參與5G建設2019-04-24 17:37
軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元2019-04-24 17:03
關稅戰致哈雷利潤暴減 川普矢報復歐盟2019-04-24 16:20
美國威州州長信函透露 和鴻海重談投資案2019-04-24 16:00
台股基金頂尖經理人 擬減碼科技股2019-04-24 14:52
決心超越台積電英特爾 三星宣布十年投資1,160億美元2019-04-24 12:50
美大峽谷7旬婦人失足喪命 墜谷意外再添一起2019-04-24 12:21
金融時報：鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大2019-04-24 11:28
白宮：制裁伊朗不會衝擊油價 美國大量供油2019-04-24 10:13
採購俄國S-400飛彈系統 土耳其外長：木已成舟2019-04-24 09:06
對抗空汙、拚出口拚就業 南韓政府提追加預算59億美元2019-04-24 09:02
終止伊朗購油豁免 俄外交部批美：激進魯莽2019-04-24 08:58
Uber、Lyft虧損擴大 調漲車資壓力升高2019-04-24 00:45
推特Q1獲利 增二倍2019-04-24 00:44
可口可樂Q1盈餘 優於預期2019-04-24 00:44
特斯拉改用自家晶片 號稱地表最強2019-04-24 00:44
亞洲用油成本增 經濟有壓2019-04-24 00:43
LME金屬交易 將就源納管2019-04-24 00:42
披薩天王 退出Fed理事角逐2019-04-24 00:42
熱門文章
影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭2019-04-24 13:09
川金破局 金正恩回頭找舊愛 卻遭普亭這樣「對待」2019-04-24 11:00
9名自殺炸彈客多半為富家子 1人曾留學英國、澳洲2019-04-24 15:19
好消息！泰國落地簽免費延至10月底2019-04-24 18:34
少女零下30度凍僵眼球結冰 解凍後奇蹟「復活」2019-04-24 14:00
IS「發包」斯里蘭卡恐攻 彭博：「恐怖主義3.0」誕生2019-04-24 11:58
影／路透：共軍力拚亞洲崛起 美軍恐輸台海戰爭2019-04-24 17:54
離譜！救護車成犯罪場所 少女昏倒送醫慘遭性侵2019-04-24 21:44
就是要買到！ 西方石油公司發動550億美元敵意併購2019-04-24 21:16
影／菲國連兩天規模6以上強震 兒童泳池掀大浪嚇壞家長2019-04-24 12:34
金融時報：鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大2019-04-24 11:28
決心超越台積電英特爾 三星宣布十年投資1,160億美元2019-04-24 12:50
華裔員工舉報老東家逃稅 獲224萬獎金2019-04-25 08:50
新形態恐怖主義 IS「發包」斯里蘭卡恐攻2019-04-25 00:23
影／史上第一次！ NASA洞察號測得火星「地震」2019-04-24 16:38
股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關2019-04-24 23:42
浩克變相撲選手無違和 「復仇者聯盟」英雄妙變浮世繪2019-04-24 19:52
美海軍抗中俄擬組「幽靈艦隊」 為什麼忌憚的卻是國會2019-04-24 11:13
印尼大選開票太操 逾130人疑過勞死2019-04-24 21:00
斯里蘭卡穆斯林 人人自危2019-04-25 00:32
美大峽谷7旬婦人失足喪命 墜谷意外再添一起2019-04-24 12:21
台股基金頂尖經理人 擬減碼科技股2019-04-24 14:52
不敵川普施壓 墨西哥30天遣返1.5萬移民2019-04-24 11:18
美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報2019-04-25 06:58
波音停飛737 Max 代價10億美元2019-04-25 03:44
天生沒手掌！10歲華裔領養女童全美書寫賽奪冠2019-04-24 12:30
波音發表737Max停飛後首份財報 獲利大減21%2019-04-24 20:51
軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元2019-04-24 17:03
世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高2019-04-24 19:05
客製化抬頭 「近岸生產」興起2019-04-25 03:44
美國米其林星級餐廳 也用中國產魚子醬2019-04-24 16:24
不讓化學物質汙染大海！帛琉成全球首個禁用防曬的國家2019-04-24 13:40
金正恩借普金會放寬國際制裁 路透：普亭不會讓他滿意2019-04-24 11:20
金正恩抵海參崴 今首次會普亭2019-04-25 00:32
斯里蘭卡連環爆奪359命 當局逮捕逾60人2019-04-24 17:29
美股空前大漲 亞股多收紅2019-04-24 19:56
金正恩訪俄專列開過頭 倒退嚕才對準月台紅地毯2019-04-24 17:43
巴黎聖母院災後 陸續揭出安全違規問題2019-04-24 22:49
接受120次手術… 酒駕車禍中毀容 反酒駕女鬥士40歲癌逝2019-04-24 12:45
蓋茲妻出書談微軟：傲慢文化險逼我辭職2019-04-24 12:35
留言