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投資和出口疲軟 Q1南韓經濟意外較前季萎縮0.3%

2019-04-25 09:57經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

南韓第1季國內生產毛額（GDP）較前季意外萎縮0.3%，為10年來最差的一季，主因投資減少、科技產業走弱和出口下滑。路透訪調的分析師並未預期南韓經濟會萎縮，預估中值為小幅成長0.3%。

第1季GDP的季增年率僅1.8%，低於預期的2.5%。

出口約占南韓GDP的五成，現在已經連續第五個月減少。第1季和去年第4季比較，出口減幅達2.6%。

南韓央行上周把今年的經濟成長預測下修至2.5%；政府擴大支出計畫，本周宣布追加預算，支撐經濟。

南韓第1季GDP較前季萎縮0.3%。 歐新社
南韓第1季GDP較前季萎縮0.3%。 歐新社
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