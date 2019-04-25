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梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

微軟財報強勁帶動股價飆漲 市值一度衝破1兆美元

2019-04-25 08:23經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

微軟周三盤後公布財報，上季營收和獲利都優於預期，雲端運算業務料將持續成長。微軟股價在盤中首度衝破1兆美元，儘管收盤時小幅下跌，但財報公布後，股價應聲飆漲。

微軟股價周三盤中觸及125.85歷史新高後回落，收跌0.34%；財報公布後，股價一度飆漲4.4%至每股130.54美元，市值超越蘋果（市值估9800億美元）。

近幾個月來，市值最高美國上市公司的寶座，一直由微軟、蘋果和亞馬遜輪流搶占。今年以來，微軟股價累計上漲23%。

過去五年，微軟在執行長納德拉（Satya Nadella）帶領下，持續轉向雲端服務的銷售，減少對視窗作業系統的依賴。微軟的旗艦雲端產品Azure與擁有市場領先地位的亞馬遜網絡服務（AWS）競爭，為企業提供暈端運算服務。

--截至3月31日止的會計年度第3季，營收成長14%至305.7億美元，優於分析師預估的298.4億美元。

--每股盈餘1.14美元，優於預期的1美元。

--淨利成長至88.1億美元或每股1.15美元，去年同期為74.2億美元或每股0.96美元。

--Azure的營收增幅為73%，略低於第2季的成長76%。

--「商務雲端服務」（包含Azure、Office 365和LinkedIn）的營收為96.5億美元，高於華爾街估計的92.8億美元。

微軟財報出色，市值周三一度突破1兆美元。 路透
微軟財報出色，市值周三一度突破1兆美元。 路透
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