美庫存增加抵銷供給緊縮疑慮 油價漲跌互見

2019-04-25 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三漲跌互見，美國庫存增加抵銷供給趨緊的疑慮；金價小幅反彈，因美股在近日上漲後回落。

布蘭特原油期貨上漲0.06美元或0.08%，結算價報每桶74.57美元。西德州原油期貨下跌0.41美元或0.62%，結算價報每桶65.89美元。

美國原油庫存飆升至2017年10月以來的最高水準，抵銷石油輸出國組織（OPEC）減產及美國對委內瑞拉和伊朗制裁導致供給緊縮的影響。

美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加550萬桶，遠高於分析師預估的增加130萬桶。Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「原油庫存增加是利空。尤其是美國煉廠產能利用率上升近2.5%，庫存卻仍升高。」

美國周一表示，將結束所有對伊朗的制裁豁免，要求各國從5月起停止從伊朗進口石油。這項決定引發市場對全球石油供給趨緊的疑慮。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，美國終止豁免後，產油國沒有必要立即增產，但如果客戶需求增加，沙國會做出回應。

金價周三小幅走高，因美國股市在上漲後稍作喘息。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,276.50美元；美國黃金期貨收漲0.5%，報每英兩1,279.40美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「金價小幅上漲，是前一天賣壓後的技術反彈。近期黃金格疲軟，主要因素是美元兌其他主要貨幣上漲至近期高位，以及股市持續走高、全球經濟前景略有好轉，令避險的需求下滑。」

美國和中國近期公布的數據緩解全球經濟下滑的疑慮，抑制黃金的避險需求。投資人現在正在等待本周公布的美國國內生產毛額（GDP）數據。