近期樂觀經濟數據推升美元 市場等待周五GDP數據

2019-04-25 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



近期的樂觀數據支撐美元，投資人關注周五公布的2019年第1季度國內生產毛額（GDP）數據，尋找美國經濟是否依然強勁的跡象。

DXY美元指數上漲0.49%，報98.119，為2017年6月以來最高。

歐元兌美元周三跌至22個月低點，德國領先經濟指標意外下滑，企業信心在4月惡化，不如預期，主因貿易緊張局勢損及德國經濟。

歐元兌美元跌0.68%，報1.1149美元，為2017年6月以來最低。

Cambridge Global Payments外匯策略和結構性產品主管卡爾Karl Schamotta表示：「德國企業景氣數據的重要性在於，投資人希望中國貨幣供應量和貸款增加有助提升對德國產品的需求，從而提振對歐元區核心經濟體的信心，但數據顯示這不一定對德國經濟有利。」

Karl Schamotta也表示，美元最近幾周表現良好。不見得是因為美國的基本面顯著改善或其他類似原因，但相對而言，美國市場看起來對資金有吸引力。

美元兌日圓上漲0.38%，市場普遍預計日本央行將維持貨幣政策不變。

澳幣兌美元下跌1.25%，因澳洲通膨數據不如預期，增強了降息的可能性。

拉美貨幣兌美元全面下跌，阿根廷披索兌美元跌至逾兩周低點。

美元走強，加上英國政府和反對派在脫歐談判中取得突破的希望日漸渺茫，英鎊徘徊在兩個月低點。

加幣兌美元跌至近四個月低點，因加拿大央行下修成長預測，投資人對加拿大今年將降息的預期升高。