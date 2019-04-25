美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報

2019-04-25 06:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



投資人正在等待陸續登場的企業財報，美股周三小幅下跌。 路透 分享 facebook

美股周三小幅下跌，投資人正在等待陸續登場的重量級科技業財報。

道瓊工業指數收跌59.34點或0.22%，至26,597.05點；標普500指數下跌6.43點或0.22%，至2,927.25點；那斯達克指數收跌18.81點或0.23%，至8,102.02點。

能源股拖累標普500指數，因油價下跌。標普500指數收盤價較去年9月底創下的紀錄高點低約0.5%，美國聯準會（Fed）的鴿派立場以及美中可望達成貿易協議、企業財報普遍樂觀，扶助對該指數今年以來累計上漲約17%。

以科技股為主的那斯達克指數，受eBay財報和晶片股支撐，投資人正在消化好壞參半的企業財報。微軟和臉書周三盤後公布財報，亞馬遜和英特爾等公司則在周四盤後公布，投資人持觀望態度。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James表示：「儘管市場預期這四家公司的業績都良好，但最近的強勁表現和相對較高的估值讓人們坐立不安。周二創新高後，周三沒有促使投資人進一步押注的重大消息。」

微軟和臉書公布財報後，盤後價分別上漲約3%、5%。

標普500指數成分股企業第1季獲利預計下降1.1%，優於4月初預測的下降2.3%。在129家已公布財報的公司中，78%的獲利優於預期。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)美國主題投資主管Laura Kane表示：「整體情況顯示目前經濟表現平穩，市場正在等待本周和下周的財報。」

費城半導體指數上漲0.95%，盤中觸及紀錄高點。德州儀器公布財報後股價上漲1.8%。卡特彼勒股價下跌3%，因成本上升影響獲利。

EBay上調全年營收和獲利預期，股價上漲5.5%。

波音收漲0.38%，該公司之前因737 MAX機型停飛放棄2019年財測，且上季營收低於預期。自3月初衣索比亞航空公司發生空難以來，波音股價已下跌約11%。