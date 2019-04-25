蘋果與特斯拉的這家供應商 樂看下半年展望

2019-04-25 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



半導體供應商意法半導體（STMicro）24日公布財報，第1季獲利銳減，主因感測器銷售不佳，所以不得不調整投資計畫，但下半年展望樂觀，預期獲利會持續成長，激勵股價走高。

意法半導體第1季銷售比前一季銳減22%至20.8億美元，低於預期的21.1億美元，毛利率為39.4%，優於預估的39.1%，淨利則為1.78億美元。

跡象顯示，蘋果及電動車大廠特斯拉的供應商意法半導體今年第1季正在復甦，預料工業感測器及碳化矽半導體的需求將大增，目標是為電動車業者提供更多零件。

執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，「這些有利因素加上中國最近推動的貨幣刺激計畫，使我們的信心大增，預料下半年的市場情勢將改善」。樂觀的展望帶動意法半導體24日開高走高，最高漲逾5%，使公司市值達到144億歐元（161.5億美元）。

意法半導體預期，第2季淨利將比上季成長2.4%至21.3億美元，但毛利率會降為38.5%，預估全年營收介於94.5億至98.5億美元，與去年持平，同時調降今年的資本支出至11億至12億美元，低於先前的13億美元。

意法半導體正在適應市場波動，也正尋求為自駕車及由人工智慧（AI）操控的裝置開發新型精密晶片。