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美股24日早盤平盤震盪 多頭走到交叉路口 下一步是...

2019-04-24 23:19經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美股標普500指數23日再創歷史新高，以2,933.68點作收，迅速收復去年第4季深重的跌幅；24日早盤則在平盤上下狹幅波動。

現在，人人想求解的問題是：美股接下來何去何從？

彭博資訊專欄作家柏吉斯（Robert Burgess）24日撰文指出，美股多頭已走到交叉路口，往左瞧路上滿佈全球經濟警訊，往右瞧則隱約可見大量現金在場外伺機進場。美股後市會怎麼走，就看投資人相信哪一方說辭。

摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）投資長米歇爾（Bob Michele）接受彭博電視訪問時說：「有太多現金等著進場。」他表示，過去三年來，這些資金靜候聯準會（Fed）升息喊停的時點到來，原以為要等到2019年底Fed升息循環才會結束，不料2018年底就告終，而這些資金「終究得重返市場。」

柏吉斯認為，一項指標驗證米歇爾的說法正確。道富銀行每月發布的投資人信心指數為71.3，維持在空前低點附近。該指數在金融海嘯時期也只觸及82，去年夏季甚至升破100。指數若為100，意味投資人對風險性資產的長期配置既不願加碼，也不願減碼。

柏吉斯指出，這項指標具權威性，因為有別於根據意見調查結果所編製的指標，道富全球投資人信心指數根據的是實際市場交易數據，而且涵蓋全球15%的可交易資產。

此外，根據美國投資公司協會（ICI）的數據，截至24日為止，貨幣基金資產規模達到3.04兆美元，高於去年10月底的2.88兆美元。去年10月到今年3月間，貨幣基金資產增加的幅度，是2008年末三個月至2009年1月來最大。

換個角度來看，眾多投資人對美股展望小心翼翼也不無道理，儘管美國失業率仍低、通膨溫和，而且Fed貨幣政策仍傾向寬鬆。

首先，兩周前，國際貨幣基金（IMF）才把今年全球經濟成長率預測降到3.3%，是2009年來最低，並警告實際成長率更低的風險已升高。

再者，本周浮現的跡象顯示，許多之前助長股市漲勢的「順風」已突然轉變成「逆風」。例如，川普政府決定，向伊朗購油的國家不再能豁免於美國制裁，導致油價上漲；中國正避免進一步刺激經濟；南韓則面臨出口陡降，被視為全球經濟預警訊號。摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師發布研究報告說：「杯子的水變成一半是空的。」

然而，柏吉斯認為，投資人正準備擁抱美國風險性資產，從美國公債市況可見一斑。美國財政部23日標售400億美元2年期債券，投資人投標倍數是2.51倍，低於過去12月的平均值，即2.65倍，儘管殖利率已從3月時的不到2.20%回升到此時的2.36%。換言之，誠如Bleakley Financial投資長布克瓦（Peter Boockvar）所言，投資人標購公債的買氣降溫，顯示他們認為買進超安全證券的必要性已降低。

再看公債殖利率曲線，3月間曾短暫出現3個月期殖利率高於10年期殖利率的所謂曲線「反轉」（或稱「倒掛」）現象，儘管這部分殖利率曲線至今仍趨扁平，但已不再閃爍經濟衰退警示燈。而且，LPL Research指出，2年期與10年期殖利率差距已擴大到21個基點，且連續四周擴大，是2016年11月來最長的一段擴增期，堪稱經濟信心回升的明確徵兆。LPL預期年底前利差會進一步擴大到25個基點以上。LPL投資策略長林區（John Lynch）說：「全球數據已改善，長期殖利率也回升，令人感到鼓舞。隨著今年持續向前推進，穩健的經濟基本面終究應會凌駕全球不確定性。」

美股標普500指數23日收盤創新高，一些分析師基於大量資金伺機進場和全球經濟情勢...
美股標普500指數23日收盤創新高，一些分析師基於大量資金伺機進場和全球經濟情勢好轉，仍看好後市。美聯社
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