世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高

2019-04-24 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



印度央行（RBI）今年可能跟隨俄羅斯及中國的腳步，增持黃金，讓原本已達歷史高點的黃金儲備量再創新高，並在主要經濟體推動多元化外匯儲備之際，為全球央行的黃金需求提供支撐。

凱投宏觀的史崔鈐表示，印度央行增持黃金，反映發展中經濟體欲讓外匯存底走向「去美元化」。RBI增持的規模相對較小，可望持續數年，為推動長期資產多元化的一部分。華僑銀行經濟學家李豪伊預期，RBI今年可能買進150萬英兩黃金（46.7公噸），這是根據今年1、2月增持規模所做的推算。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，RBI去年增持約42公噸黃金，繼今年初首兩個月繼續買進後，黃金儲備規模逼近609公噸，達史無前例的高點。此外，俄羅斯去年增持274公噸黃金，今年繼續買進；中國央行則依舊維持自去年12月的黃金採購潮。根據花旗集團預期，全球公部門今年的黃金買進規模將高達700公噸，主要由上述國家、哈薩克、伊朗及土耳其帶動。

地緣政治及經濟不確定性升溫，促使央行推動外匯存底多元化，並專注於投資安全及流動資產。根據世界黃金協會，各國政府去年增持規模達651.5公噸，為歷史上第二大規模。