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日產汽車調降財測 預測去年度營利比前年減45%

2019-04-24 18:45經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日產汽車今（24）日宣布調降2018年度財測，營業利益預料比前年度減少45%，除了全球市場銷售低迷外，因變速器保固期延長而增加的成本也是原因。日產預計在5月14日公布財報。

日經新聞報導，日產預估至2019年3月底止的年度，營業利益為3,180億日圓，比原先預測的4,500億日圓調降1,320億日圓，其中660億日圓來自於變速器保固期延長而增加的成本，日產主要市場美國的銷售低迷影響為430億日圓，日本、中國、歐洲等美國以外市場的影響則為230億日圓。日產預測淨利為3,190億日圓，比前年度下滑57%。

這次是日產第二次調降去年度財測，今年2月也曾以美國、中國等市場的銷售不振為由，調降營業利益預測900億日圓。日產從2018年4月至2019年2月的全球銷售輛數為497萬輛，比前年同期減少4%，其中美國市場減少10%，歐洲減少14%。

對日產來說，這當中影響最大的是占了營業利益約40%的美國市場。日產正在試圖改變前董事長高恩以銷售獎勵金提振銷量的策略，但對消費者來說，日產車就是「能用折扣價買到的車」的印象已深植人心，導致銷售獎勵金減少的同時，銷量也隨之減少。

日產社長暨執行長西川廣人2月發表2018年4至12月財報時曾表示，「正在試圖改變美國市場勉為其難擴大銷量的狀況，但是現在尚未達到以適當價格銷售汽車的階段」。

擁有日產43%股權的法國雷諾汽車4月中再次向日產提出合併計畫。若日產的業績低迷持續下去，勢必會削弱其對雷諾的談判力。

日產汽車宣布再度調降去年度財測，預測營業利益將比前年減少45%，淨利減少57%。...
日產汽車宣布再度調降去年度財測，預測營業利益將比前年減少45%，淨利減少57%。 路透
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