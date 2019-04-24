還以為打電動是兒戲？5管道讓你不錯失電競投資機會

2019-04-24 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



科技諮詢公司Activate估計，全球電子競賽（e-sports）收視人口已超過2.5億人，有些人預言在不久的未來，在家中客廳看電競的觀眾將比觀賞傳統運動比賽的人數還要多。

財經新聞網站MarketWatch報導，當紅電競遊戲「刀塔2」（Dota 2）全球逾1,000個聯賽的總獎金估計逾1.77億美元，而綽號「忍者」的電競直播網紅布萊文斯（Tyler "Ninja" Blevins）去年成為運動雜誌ESPN的封面人物，在在證明電競已躍為主流。

也因此投資銀行高盛預測，到2022年，全球電高競收視人口將達到每月3.85億人，超越傳統運動競賽的收視人口。

還以為打電動是毛頭小孩玩的遊戲？錯了。美國娛樂軟體協會（ESA）的數據顯示，玩家平均年齡34歲，且大約三分二美國家庭經常玩某種形式的電動遊戲，這行業欣欣向榮，吸引大批民眾投入為數可觀的可支配所得。

既然電玩產業人氣旺盛，前景光明，投資人要如何搭上這股熱潮和獲利列車呢？ MarketWatch股市分析專欄作家瑞夫斯（Jeff Reeves）指出，投資人可注意參與這塊遊戲領域的上市公司股票，例如以下五個投資工具。

1. 電動遊戲科技ETF

瑞夫斯說，最簡單的方法是投資相關的指數股票型基金（ETF），例如ETFMG視頻遊戲科技ETF。這支ETF投資標的超過70檔，遍布全球遊戲產業，從小型軟體開發商到大型硬體廠商和科技集團都有，有如一檔全球基金。持股包括美國和亞洲玩家耳熟能詳的遊戲商，例如在香港掛牌的 創夢天地科技公司（iDreamSky Technology）。

這檔ETF自2016年推出以來大約漲了75%，同時期美股標普500指數約漲45%。

2. 騰訊

中國社群媒體巨人騰訊在電子遊戲業的實力也很堅強，旗下的Riot Games發行多款熱門遊戲，例如「英雄聯盟」；騰訊也持有80%的Grinding Gears Games股權，這家公司開發的知名遊戲包括「流亡黯道」；另在「要塞英雄」開發商Epic Games持股40%，在動視暴雪（Activision Blizzard）和育碧娛樂（Ubisoft Entertainment）等傳奇遊戲開發公司也持有少數股權。

瑞夫斯形容，騰訊在遊戲業涉獵廣乏，投資該股有如「持有一種視頻遊戲ETF」，但宜注意騰訊事業不只局限於遊戲業，對尋求間接投資或分散投資的投資人較有吸引力。

3. 任天堂

任天堂是老牌電動遊戲公司，近年來因Switch遊戲主機走紅而運勢再起，股價自2017年初迄今漲幅將近70%，單是今年來就漲約30%。任天堂的原生遊戲「瑪利歐」（Mario）和「薩爾達傳說」（Zelda）系列人氣歷久不衰，且努力協助開發者把新、舊遊戲輕易搬上任天堂平台，因而成功建立起橫跨遊戲機與手遊領域的活躍次世代生遊戲生態系，不僅觸及更廣大消費者，也活絡任天堂品牌。

最近媒體報導任天堂為衝高銷售大舉進軍中國市場，加上市場耳語盛傳改版的一款Switch將同時瞄準高階和低階遊戲市場，都令人持續看好任天堂的營運成長。

4. 輝達

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）在桌機遊戲領域打響名號，被視為頂尖繪圖卡與尖端技術的首選，而電競趨勢更助長玩家對一流遊戲硬體效能的需求。輝達宣稱新RTX繪圖平台提供15年來最卓著的效能大躍進，且遊戲硬體營收五年成長率達29%，這些強勁的數據可望支撐輝達在遊戲領域發光發熱。

近年來輝達股價波動加劇，先是隨加密幣採礦活動盛行助長需求而大漲，又隨比特幣市價崩跌衝擊需求而下挫，但如今最糟時期已過。輝達股價在去年底暴跌逾50%後，就連最固執的放空者Citron Research也不再繼續看空。

5. 虎牙

相較於遊戲軟體或硬體，遊戲串流直播平台虎牙（Huya）提供不一樣的投資機會。這家亞洲科技公司2018年營收幾乎比2017年倍增，去年活躍用戶數激增35%，突破1.1億人，目前營運損益兩平。虎牙去年首次公開發行股票（IPO），這幾個月來股價走勢雖「昏昏欲睡」，仍是電子遊戲領域值得關注的潛力股，因為虎牙是遊戲直播的領導者，而這類需求有增無減， 不論是正式的電競賽直播或休閒遊戲直播皆然。