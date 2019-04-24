軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元

2019-04-24 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



億萬富豪、軟體銀行集團創辦人孫正義曾以精準眼光投資阿里巴巴，現在卻傳出他個人在比特幣價格高峰時進場投資，賣出時虧損超過1.3億美元（近台幣40億元）。

華爾街日報引述知情人士報導，孫正義是在一位知名比特幣倡議人士的推薦下，於2017年底投資比特幣。軟銀也是在當年收購此人的投資公司。

消息人士指出，孫正義當時投資的確切規模不明，不過他的投資時間點是在比特幣於2017年已上漲超過十倍，也就是比特幣熱潮巔峰之時。比特幣在2017年12月中逼近2萬美元的高峰，在價格暴跌後，孫正義於2018年初賣掉比特幣。

根據CoinMarketCap網站報價，比特幣在24日盤中價格為5,521.90美元。

孫正義向來以迅速的投資決定、大膽冒險押注聞名，且多數的投資都獲得豐厚的報酬，他也是全世界最具影響力的科技界投資人之一，先前與阿里巴巴集團創辦人馬雲見面僅五分鐘後就決定投資，也曾經只用半小時就決定以2億美元投資一家種植溫室蔬菜的新創公司。

孫正義這筆先前未曾披露的比特幣投資損失凸顯出，就連一些全世界最精明睿智的投資人，也難逃比特幣狂潮。根據彭博資訊的資料，孫正義擁有190億美元資產淨值，儘管這次投資失利不會對他個人財富造成太大衝擊，卻有損他身為具耐心且有遠見的投資人聲譽。

軟銀發言人對孫正義的投資不願置評。