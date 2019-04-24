關稅戰致哈雷利潤暴減 川普矢報復歐盟

2019-04-24 16:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合23日電



川普總統23日表示，由於歐盟實行的關稅導致美國的哈雷機車銷售大跌，他矢言將對歐盟進行報復。

川普在推特中援引福斯新聞網路主播艾許莉．韋伯斯特(Ashley Webster)的評論，指歐盟的關稅是哈雷機車銷售下跌和利潤大減的主要原因，川普說：「這對美國極不公平，我們將對等報復。」

但川普此次的批評只對歐盟而不是哈雷公司，而他去年夏天對有116年歷史的哈雷公司表示不滿，指公司為了避免歐盟的關稅，把部分生產線轉移到海外。

在川普宣布對進口鋼鋁加徵關稅後，歐盟去年3月對美國進口品徵收報復性關稅。

川普為了哈雷公司而對歐盟發出威脅，是在美國和歐盟舉行正式貿易談判的前夕，美國與中國的貿易談判已接近尾聲。

哈雷公司的財報顯示，受到關稅的影響，公司今年第一季的利潤是1億2790萬元，減少2100萬元，跌幅26.8%。

在歐盟宣布對美國產品徵收31%關稅後，哈雷去年6月宣布把部分生產線轉移到海外，認為這是公司持續發展的唯一選擇。

該公司去年1月宣布，將關閉密蘇里州的一座工廠，與賓州廠合併，同時要在泰國建一座新廠。

哈雷公司表示，在泰國設廠是關稅逼迫下的搬遷，同時也是瞄準日益增長的東南亞市場；該公司執行長雷瓦提奇(Matt Levatich)說，面對瞬息萬變的國際市場，公司必須做出靈活的反應。

為了彌補老一代騎士人數的下降，哈雷如今把重點放在年輕人身上，以打造新一代的哈雷騎士。該公司表示，美國2018年產生了27萬8000名新騎士，他們在年齡、種族和性別上比以往的騎士都更加多元化。