台股基金頂尖經理人擬減碼科技股 料有股票會大跌三成

2019-04-24 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



去年台灣股票基金經理人表現第一名的安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中，正準備調低科技股比重，並且警告對科技股的獲利成長預期現在高得離譜。

彭博資訊報導，美國那斯達克指數攻上新高，台灣股市也跟往上攀升，但是蕭惠中反而開始減碼投資。據彭博報導，她這一季準備把科技股的比重由3月底的70%，調降到60%。同時，將現金持有比重由9%大幅調高，最多到20%。蕭惠中認為有的股票已呈泡沫化，最多會跌三成。

蕭惠中指出，隨著美中貿易戰火逐漸消退，股價超乎基本面的個股十分堪憂。美國聯準會（Fed）政策轉鴿後，帶動豐厚的流動，蘋果供應鏈這類供應商的股價也跟著水漲船高，然而記憶晶片和其他零組件的價格其實是在下跌。

蕭惠中說：「這樣的跡象是個負面的，股價上漲是基於對下半年會更好的高度期待，但是投資人沒有留意到種種負面訊號。」

蕭惠中在今年第1季以前，就提早敲進更多的科技持股，使得「安聯台灣大壩基金」的績效在第1季達19%，大幅超越台股加權指數的9.4%漲幅。這是這檔基金2000年成立以來，打敗大盤的最佳成績。彭博的資料也顯示，大壩基金的經理績效在過去一年，超越98%的同儕。

蕭惠中管理的安聯台灣大壩基金資產規模台幣42億元。彭博報導，她可能會在科技股的股價修正到合理價位時，再重新買進。計劃針對下半年蘋果和其他廠商發表新產品來布局投資標的。