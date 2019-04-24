決心超越台積電英特爾 三星宣布十年投資1,160億美元

2019-04-24 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



三星電子今天（周三）宣布，將在2030年以前投資133兆韓元（1,160億美元），拓展非記憶晶片和晶圓代工事業，不僅要在晶片設計方面追上英特爾，也打算在晶圓代工方面超越台積電。

三星電子的半導體向來在記憶晶片市場獨占鰲頭，營業淨利占了3/4。如今，這個全球最大記憶晶片製造商宣布要擴大投資晶圓代工和非記憶晶片的半導體事業，既有助於發展半導體生態系，也分散經營布局。

三星電子發布新聞稿說：「此投資計畫預料可有助於讓三星在2030年以前，不僅在記憶晶片，也在邏輯晶片，成為全世界領導廠商。本公司也計劃在研發和製造增募1.5萬人，以穩固技術上的優越地位。」

除記憶晶片外，三星電子在半導體事業也包括行動裝置用微處理器的設計和生產，與英特爾在個人電腦和伺服器用中央處理器領域分庭抗禮。此外，三星電子也有意挑戰台積電在晶圓代工的地位。

據TrendForce估計，台積電2018年上半年在全球晶圓代工的市占率為56.1%，三星電子以7.4%排名第四。