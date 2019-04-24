金融時報：鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大

2019-04-24 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，將退出集團日常營運。金融時報今天（24日）引述業界消息人士分析，鴻海的發展前路艱辛，因郭董轉而從政而接下棒子的人，要面臨鴻海創建以來前所未有的大挑戰。

金融時報大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）引述兩位鴻海高階主管報導，還不知道郭台銘已指定誰來接班，不過他們確定郭董已有計畫維持公司營運順暢。

據報導，鴻海股東之一富邦人壽一位主管指出，鴻海一向能夠很快壓低成本，「但未來的成長將從何而來，他們還沒能給出一個有說服力的答案。」

鴻海的壯大與代工蘋果iPhone有很大關連。iPhone 2007問市，鴻海的營收2006年9,070億台幣，去年成長到5.3兆台幣。組裝蘋果產品，大約占鴻海銷售的55%。金融時報這篇報導說，高度仰賴iPhone，在全球智慧手機需求疲軟的情勢下，曝險增高。「多角化」經營成為更加急迫的課題。

然而CLSA亞洲科技研究部門主管Nicolas Baratte告訴席佳琳，「很遺憾鴻海在資訊科技產品之外，推動的多角化，或可說做得很少，很慢。」Baratte說，「郭台銘一直在談這一點，但現在還是只占營收的1%。」

另外一個關於多元化的挑戰，是鴻海的製造基地過於集中在中國。中國的勞工成本日漸增加，北京當局對技術層次較低的組裝工廠提供的補貼和優惠不多；這波美中貿易戰已讓許多電子製造商把生產線移出中國，或是增加中國以外其他生產線來準備應變。