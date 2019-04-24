親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

教父斷腸歌：「毒蛇波斯科」的紐約黑手黨傳奇

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

金融時報：鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大

2019-04-24 11:28經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，將退出集團日常營運。金融時報今天（24日）引述業界消息人士分析，鴻海的發展前路艱辛，因郭董轉而從政而接下棒子的人，要面臨鴻海創建以來前所未有的大挑戰。

金融時報大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）引述兩位鴻海高階主管報導，還不知道郭台銘已指定誰來接班，不過他們確定郭董已有計畫維持公司營運順暢。

據報導，鴻海股東之一富邦人壽一位主管指出，鴻海一向能夠很快壓低成本，「但未來的成長將從何而來，他們還沒能給出一個有說服力的答案。」

鴻海的壯大與代工蘋果iPhone有很大關連。iPhone 2007問市，鴻海的營收2006年9,070億台幣，去年成長到5.3兆台幣。組裝蘋果產品，大約占鴻海銷售的55%。金融時報這篇報導說，高度仰賴iPhone，在全球智慧手機需求疲軟的情勢下，曝險增高。「多角化」經營成為更加急迫的課題。

然而CLSA亞洲科技研究部門主管Nicolas Baratte告訴席佳琳，「很遺憾鴻海在資訊科技產品之外，推動的多角化，或可說做得很少，很慢。」Baratte說，「郭台銘一直在談這一點，但現在還是只占營收的1%。」

另外一個關於多元化的挑戰，是鴻海的製造基地過於集中在中國。中國的勞工成本日漸增加，北京當局對技術層次較低的組裝工廠提供的補貼和優惠不多；這波美中貿易戰已讓許多電子製造商把生產線移出中國，或是增加中國以外其他生產線來準備應變。

報導指出，鴻海推生產線自動化的實際進展有限，有部分原因是iPhone比其他廠牌的手機需要更多人工組裝，席佳琳引述Baratte：「與其他電子組裝廠比較，鴻海每1美元營收當中的人力需求是別人的兩倍。」

鴻海董事長轉投政治，金融時報認為接棒經營者前路艱辛。 美聯社
鴻海董事長轉投政治，金融時報認為接棒經營者前路艱辛。 美聯社
分享

郭台銘郭董北京

相關新聞

白宮：制裁伊朗不會衝擊油價 美國大量供油

2019-04-24 10:13

採購俄國S-400飛彈系統 土耳其外長：木已成舟

2019-04-24 09:06

對抗空汙、拚出口拚就業 南韓政府提追加預算59億美元

2019-04-24 09:02

終止伊朗購油豁免 俄外交部批美：激進魯莽

2019-04-24 08:58

標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心

2019-04-24 06:17

優異財報推動 美股指數創歷史新高

2019-04-24 04:22

Uber、Lyft虧損擴大 調漲車資壓力升高

2019-04-24 00:45

推特Q1獲利 增二倍

2019-04-24 00:44

可口可樂Q1盈餘 優於預期

2019-04-24 00:44

特斯拉改用自家晶片 號稱地表最強

2019-04-24 00:44

亞洲用油成本增 經濟有壓

2019-04-24 00:43

LME金屬交易 將就源納管

2019-04-24 00:42

披薩天王 退出Fed理事角逐

2019-04-24 00:42

花旗集團 看多大宗商品

2019-04-24 00:42

紙媒寒冬 巴菲特：多數報紙都會「完蛋」

2019-04-23 23:05

向伊朗購油豁免將終止 國際油價衝去年11月以來高點

2019-04-23 19:56

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

高盛：美國終止伊朗原油豁免措施 對油價影響有限

2019-04-23 17:00

美終止向伊朗購油豁免 川普稱沙烏地能補足供應

2019-04-23 16:50

美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈

2019-04-23 15:09

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

特斯拉研發自駕技術 預測機器小黃明年上路

2019-04-23 11:55

3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39

美國加強制裁伊朗 油價升至半年來高點 金價持穩

2019-04-23 08:20

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

特斯拉 強打自駕計程車隊

2019-04-23 00:24

美股漲多 投資人想退場

2019-04-23 00:24

南韓強力扶植三產業

2019-04-23 00:24

鋼鐵需求淡 全球經濟罩烏雲

2019-04-23 00:24

中國進口疲軟 亞洲貿易有壓

2019-04-23 00:22

日「沉默帶路」計畫比下大陸 投資成效勝過「一帶一路」

2019-04-22 23:43

斯里蘭卡恐攻 資金外逃

2019-04-22 23:29

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21

「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51

調查顯示斯里蘭卡恐攻 全為報復紐西蘭基督城大屠殺

2019-04-23 16:48

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26

NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

2019-04-23 17:12

斯里蘭卡恐攻 專家示警：IS正實施新的聖戰運動戰略

2019-04-23 23:37

7億美元勁球大獎得主現身 24歲工程人員一夕變富豪

2019-04-24 04:07

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

遭禿鷹襲擊 哈雷重機車禍兩人死亡

2019-04-24 03:34

20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難

2019-04-23 13:19

美前海軍上將：中國軍力大增 區域戰美不確定能贏

2019-04-24 00:27

悚！沙國處死37人 是2016年來最大規模處決

2019-04-24 10:01

杜特蒂威脅 包船將垃圾運回加拿大

2019-04-23 22:35

伊斯蘭國宣稱 犯下斯里蘭卡恐攻血案

2019-04-23 18:59

蒙著眼、戴手銬巴勒斯坦少年逃跑 遭以色列士兵槍擊

2019-04-24 08:39

心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34

兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51

梅根又犯規？酒店奢華產前派對 傳每晚59萬惹威廉不滿

2019-04-23 22:36

菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27

水平面上升！ 威基基海灘將沉海底

2019-04-23 16:15

牽制中共海軍70周年閱兵 駐日美軍公開航艦雷根號

2019-04-23 22:48

優異財報推動 美股指數創歷史新高

2019-04-24 04:22

刷牙刷出人命？牙膏含過敏成分 11歲女童不幸喪命

2019-04-23 16:26

新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼

2019-04-23 17:07

標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心

2019-04-24 06:17

川金破局 金正恩回頭找舊愛 卻遭普亭這樣「對待」

2019-04-24 11:00

研發30年 首支瘧疾疫苗於馬拉威施打

2019-04-23 23:22

不知他未成年？40歲姐妹花被控性侵16歲男

2019-04-23 15:35

斯國爆炸案 疑報復基督城大屠殺

2019-04-23 23:38

美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來

2019-04-23 13:00

斯里蘭卡恐攻早有預警情資 政治內鬥誤事

2019-04-23 11:56

星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念

2019-04-23 16:11

旅日注意！大阪迎G20加強安檢 客運班次恐延誤或取消

2019-04-23 14:49

新加坡國大校長致歉 沒提供偷拍被害人足夠協助

2019-04-23 22:11

殘疾少女捐25副義肢到非洲 希望使用者和我一樣快樂

2019-04-23 19:56

美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈

2019-04-23 15:09

亞洲用油成本增 經濟有壓

2019-04-24 00:43

慎入！越男咳血一個月 氣管夾出15公分活水蛭

2019-04-24 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top