對抗空汙、拚出口拚就業 南韓政府提追加預算59億美元

相關新聞
標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心2019-04-24 06:17
白宮：制裁伊朗不會衝擊油價 美國大量供油2019-04-24 10:13
採購俄國S-400飛彈系統 土耳其外長：木已成舟2019-04-24 09:06
終止伊朗購油豁免 俄外交部批美：激進魯莽2019-04-24 08:58
優異財報推動 美股指數創歷史新高2019-04-24 04:22
Uber、Lyft虧損擴大 調漲車資壓力升高2019-04-24 00:45
推特Q1獲利 增二倍2019-04-24 00:44
可口可樂Q1盈餘 優於預期2019-04-24 00:44
特斯拉改用自家晶片 號稱地表最強2019-04-24 00:44
亞洲用油成本增 經濟有壓2019-04-24 00:43
LME金屬交易 將就源納管2019-04-24 00:42
披薩天王 退出Fed理事角逐2019-04-24 00:42
花旗集團 看多大宗商品2019-04-24 00:42
紙媒寒冬 巴菲特：多數報紙都會「完蛋」2019-04-23 23:05
向伊朗購油豁免將終止 國際油價衝去年11月以來高點2019-04-23 19:56
超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授2019-04-23 18:10
高盛：美國終止伊朗原油豁免措施 對油價影響有限2019-04-23 17:00
美終止向伊朗購油豁免 川普稱沙烏地能補足供應2019-04-23 16:50
美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈2019-04-23 15:09
如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好2019-04-23 13:56
蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元2019-04-23 13:29
影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國2019-04-23 12:29
特斯拉研發自駕技術 預測機器小黃明年上路2019-04-23 11:55
3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響2019-04-23 09:39
美國加強制裁伊朗 油價升至半年來高點 金價持穩2019-04-23 08:20
馬斯克自誇特斯拉設計「地表最強晶片」 華爾街不買帳2019-04-23 07:52
五重點掌握特斯拉盛會「自駕投資人日」2019-04-23 07:01
美股周一交易清淡 市場等待本周重量級財報2019-04-23 06:53
伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…2019-04-23 00:49
特斯拉 強打自駕計程車隊2019-04-23 00:24
美股漲多 投資人想退場2019-04-23 00:24
南韓強力扶植三產業2019-04-23 00:24
鋼鐵需求淡 全球經濟罩烏雲2019-04-23 00:24
中國進口疲軟 亞洲貿易有壓2019-04-23 00:22
日「沉默帶路」計畫比下大陸 投資成效勝過「一帶一路」2019-04-22 23:43
斯里蘭卡恐攻 資金外逃2019-04-22 23:29
彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟2019-04-22 01:05
台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請2019-03-10 12:15
昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主2019-03-09 23:16
熱門文章
影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉2019-04-23 12:21
「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀2019-04-23 14:51
連嫌犯何時看老婆都知道！斯里蘭卡為何不阻止爆炸？2019-04-23 10:31
調查顯示斯里蘭卡恐攻 全為報復紐西蘭基督城大屠殺2019-04-23 16:48
從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」2019-04-23 10:43
如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好2019-04-23 13:56
天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出2019-04-23 19:26
NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母2019-04-23 17:12
斯里蘭卡恐攻 專家示警：IS正實施新的聖戰運動戰略2019-04-23 23:37
7億美元勁球大獎得主現身 24歲工程人員一夕變富豪2019-04-24 04:07
蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元2019-04-23 13:29
影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國2019-04-23 12:29
20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難2019-04-23 13:19
遭禿鷹襲擊 哈雷重機車禍兩人死亡2019-04-24 03:34
美前海軍上將：中國軍力大增 區域戰美不確定能贏2019-04-24 00:27
杜特蒂威脅 包船將垃圾運回加拿大2019-04-23 22:35
伊斯蘭國宣稱 犯下斯里蘭卡恐攻血案2019-04-23 18:59
梅根又犯規？酒店奢華產前派對 傳每晚59萬惹威廉不滿2019-04-23 22:36
心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復2019-04-23 13:34
兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義2019-04-23 16:51
菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大2019-04-23 14:27
水平面上升！ 威基基海灘將沉海底2019-04-23 16:15
牽制中共海軍70周年閱兵 駐日美軍公開航艦雷根號2019-04-23 22:48
優異財報推動 美股指數創歷史新高2019-04-24 04:22
蒙著眼、戴手銬巴勒斯坦少年逃跑 遭以色列士兵槍擊2019-04-24 08:39
新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼2019-04-23 17:07
刷牙刷出人命？牙膏含過敏成分 11歲女童不幸喪命2019-04-23 16:26
標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心2019-04-24 06:17
研發30年 首支瘧疾疫苗於馬拉威施打2019-04-23 23:22
不知他未成年？40歲姐妹花被控性侵16歲男2019-04-23 15:35
美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來2019-04-23 13:00
星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念2019-04-23 16:11
斯里蘭卡恐攻早有預警情資 政治內鬥誤事2019-04-23 11:56
斯國爆炸案 疑報復基督城大屠殺2019-04-23 23:38
旅日注意！大阪迎G20加強安檢 客運班次恐延誤或取消2019-04-23 14:49
新加坡國大校長致歉 沒提供偷拍被害人足夠協助2019-04-23 22:11
殘疾少女捐25副義肢到非洲 希望使用者和我一樣快樂2019-04-23 19:56
亞洲用油成本增 經濟有壓2019-04-24 00:43
美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈2019-04-23 15:09
斯里蘭卡恐攻奪310命 全國默哀3分鐘民眾眼眶紅2019-04-23 14:39
留言