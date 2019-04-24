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對抗空汙、拚出口拚就業 南韓政府提追加預算59億美元

2019-04-24 09:02經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

南韓政府周三宣布提出追加預算6.7兆韓元（58.7億美元），除解決空汙問題外，也希望靠財政刺激措施來提振出口。

企劃財政部表示，規劃中的預算有2.2兆韓元用於對抗空汙，包括汰換柴油車，以及購買空氣清淨機和使用再生能源技術提供補助。

另4.5兆韓元將用出口融資並創造就業。

企劃財政部發布新聞稿說：「（追加預算）是為解決因粉塵所導致的國家困境，也藉防患於未然的經濟措施來支持公共經濟。」

企劃財政部部長洪楠基在新聞簡報中表示，追加預算可為南韓今年經濟成長提升0.1個百分點，並增加至少7.3萬個就業機會。

南韓政府寄望追加預算可為南韓今年經濟成長提升0.1個百分點。路透
南韓政府寄望追加預算可為南韓今年經濟成長提升0.1個百分點。路透
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