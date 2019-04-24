油價大漲 沙烏地先觀望再決定增產；黃金跌 銅連三跌

2019-04-24 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



油價創近六個月來最高收盤，因沙烏地阿拉伯據稱對增產抱持謹慎態度，希望提高產量前先看看伊朗原油供應下降的情況。金價觸及近四個月最低點，受到美元走強以及避險需求降溫影響。銅價連續三天下跌，因美元上漲，且最大銅消費國中國的官員暗示不太願意加大經濟刺激力度。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價創2019年新高

油價創近六個月來最高收盤價，因沙烏地阿拉伯據稱在增產以平息美國對伊朗制裁影響方面會謹慎以對。布蘭特原油期貨周二攀升0.6%，此前美國承諾要讓伊朗石油「零」出口。

油價周一已大漲，因美國表示將不會延長伊朗石油的出口豁免；豁免讓中國、印度和其他六個國家得以繼續每天從伊朗購買140萬桶石油。高盛集團表示，雖然川普政府已經暗示希望阻止伊朗出口，但停止的時間比預期更為突然。

倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油收盤時上漲47美分至每桶74.51美元。紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）6月期貨上漲75美分，收於66.30美元。

●黃金跌至四個月低點

金價觸及近四個月最低點，受到美元走強以及避險需求降溫影響。本周公布的企業財報優於預期。

加拿大皇家銀行財富管理公司的董事總經理George Gero發布客戶報告說，隨著美元上漲和美國股市走強，從而吸引那些「不尋求規避通膨或匯率風險的投資人」，黃金再次走低。

紐約商品交易所6月交割黃金期貨收低0.3%，報每英兩1,273.20美元。

●銅價下跌

銅期貨連跌三天，因美元上漲，且中國官員暗示不太願意加大經濟刺激。

中國政治局會議的一份聲明被交易員解讀為經濟穩定、不需要擴大支持。同時，台灣工業產值3月創2012年以來最大降幅。

美東時間下午1:02，紐約商品交易所7月銅期貨下跌0.3%，結算價每磅2.90美元。