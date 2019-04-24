台股ADR漲跌互現 台積電漲0.6%

2019-04-24 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二漲跌互現，台積電漲0.6%，較台北交易股票溢價4.6%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周二同創歷史新高，企業財報優於預期，緩和經濟減速的疑慮，帶動美股普遍走強。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.9%，報2,933.68點，創下歷史最高收盤價位。那斯達克綜合指數上漲1.3%，報8,120.822點，也創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲0.6%，報26,656.39點，為2018年10月以來收盤高位。

費城半導體指數漲1%，再創歷史新高。

台灣加權股價指數昨天漲37.97.21點收11,025.68，台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 73.78 -0.62 74.30 -0.70

友達 AUO 11.30 -1.08 11.25 0.43

中華電 CHT 109.77 +0.40 110.50 -0.66

台積電 TSM 280.42 +0.60 268.00 4.64

聯電 UMC 11.92 +1.58 11.95 -0.29

資料來源：彭博