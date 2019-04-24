標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心

2019-04-24 06:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



標普500指數和那斯達克綜合指數周二同創歷史新高，企業財報優於預期，緩和經濟減速的疑慮，帶動美股普遍走強。

財報為投資人增添新的助漲動力，推特、洛克希德馬丁（Lockheed Martin ）、孩之寶第1季獲利表現優異，提振股價上漲，為大盤漲勢推波助瀾。目前為止，已公佈業績的標普500指數成份股企業將近80%優於預期。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.9%，報2,933.68點，創下歷史最高收盤價位。那斯達克綜合指數上漲1.3%，報8,120.822點，也創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲0.6%，報26,656.39點，為2018年10月以來收盤高位。

Leuthold Weeden首席投資策略師 Jim Paulsen表示，投資人倍受鼓舞，因為「接二連三出爐的財報的確表現良好，大部分超出預期，若干CEO對未來的展望也很棒，」「諸多利多把市場推上新高點。」

Edward Jones 策略師 Kate Warne說：「經濟成長出現多紮實現象，業者不僅財報優於預期，也持續看好今年獲利會微幅成長。」

亞馬遜（Amazon.com）漲2.2%，是推升標普500指數和那斯達克的最大功臣。亞馬遜將於本周公布財報。

推特大漲15.6%，這家社群媒體公布上季營收優於預期，每月活躍用戶也意外上揚。

孩之寶勁漲14.2%，因上季獲利優於預期。

可口可樂漲1.7%，洛克希德馬丁漲5.7%，聯合科技漲2.3%，若非獲利優於預期，就是調高財測。