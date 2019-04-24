優異財報推動 美股指數創歷史新高

2019-04-24 04:22 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



推特股價因強於預期的業績而上漲15.6%。（美聯社） 分享 facebook

因為華爾街一些大型上市美國企業的財報獲利強於預期，史坦普500指數23日創下收盤新高紀錄。

史指上漲25.71點或0.88%收2,933.68，高於9月20日創下的歷史收盤高位2930.75點，但仍低於其盤中高點2940.91點。

在去年12月底大幅下跌、導致史指出現2008年來最差年度表現後不到六個月，收盤價創下歷史新高。主受聯準會(Fed)在貨幣政策方面扭轉方向，讓股市迅速扭轉局面。而美中貿易談判基調有所改善也有助益。

Captrust Advisors投資長貝瑞(Kevin Barry)表示，「這些市場水平是合理的，」「第四季的拋售其實反而阻止了經濟衰退，因為政策制訂者的反應非常迅速。習主席和川普總統都淡化了貿易談判的言論，Fed主席鮑爾跳出來並改變了方向。」

道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數也走高，道指上漲145.34點或0.55%收2萬6656.39點，那指上漲105.56點或和1.32%收8120.32點。以科技股為主的那指也創下歷史新高。

道指成員可口可樂和聯合技術公司財報優於預期，股票分別上漲1.7%和2.3%。

推特股價因強於預期的業績而上漲15.6%。該社群媒體表示，其每月活躍用戶總數為3.3億，超過FactSet估計的3.18億。