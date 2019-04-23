親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

中視美女主播驚傳車禍 臉部身體多處擦傷

紙媒寒冬 巴菲特：多數報紙都會「完蛋」

2019-04-23 23:05經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

「股神」巴菲特掌控涵蓋水牛城新聞報（Buffalo News）、奧瑪哈世界前鋒報（Omaha World-Herald）等報紙的報業帝國，但他表示除了紐約時報、華爾街日報等大報以外，市面上多數報紙都生機渺茫。

彭博資訊報導，巴菲特接受Yahoo Finance採訪時指出，世界巨變，報業廣告營收逐步下滑，報業從壟斷演變成特許經營，再從特許經營演變成市場競爭，多數報紙都會「完蛋」，而紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報可望存活下來。

皮尤研究中心（Pew）的數據顯示，2016年報業廣告營收銳減至180億美元，差不多只有十年前的三分之一。

巴菲特說，若報紙版面填滿便宜貨、就業機會、房地產等廣告，民眾才會去翻報紙；這種說法可能令新聞從業人員難以苟同，但從讀者角度來看，廣告才是最重要的編輯內容。不過，巴菲特又說，免費分類廣告網Craigslist等網站已扮演類似角色。

巴菲特這番言論與去年他在波克夏股東會上的說法雷同，當時他感嘆整個報業面臨的困境。波克夏子公司BH Media為因應廣告營收持續下滑局面而不斷精簡人力。

波克夏去年與媒體公司李氏企業（Lee Enterprises）達成協議，由李氏負責經營波克夏在30個市場的報紙與數位業務。巴菲特說，這些調整對波克夏的影響不大，原因是當初波克夏的收購成本「很合理」。

「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社
分享

巴菲特廣告波克夏

相關新聞

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

高盛：美國終止伊朗原油豁免措施 對油價影響有限

2019-04-23 17:00

美終止向伊朗購油豁免 川普稱沙烏地能補足供應

2019-04-23 16:50

美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈

2019-04-23 15:09

Uber、Lyft上市 對消費者來說不見得是好消息

2019-04-23 15:04

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

特斯拉研發自駕技術 預測機器小黃明年上路

2019-04-23 11:55

3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39

美國加強制裁伊朗 油價升至半年來高點 金價持穩

2019-04-23 08:20

馬斯克自誇特斯拉設計「地表最強晶片」 華爾街不買帳

2019-04-23 07:52

五重點掌握特斯拉盛會「自駕投資人日」

2019-04-23 07:01

美股周一交易清淡 市場等待本周重量級財報

2019-04-23 06:53

三菱日聯擬認列9億美元損失

2019-04-23 01:35

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

美制裁伊朗石油 國際油價大漲

2019-04-23 00:37

特斯拉 強打自駕計程車隊

2019-04-23 00:24

美股漲多 投資人想退場

2019-04-23 00:24

南韓強力扶植三產業

2019-04-23 00:24

鋼鐵需求淡 全球經濟罩烏雲

2019-04-23 00:24

中國進口疲軟 亞洲貿易有壓

2019-04-23 00:22

日「沉默帶路」計畫比下大陸 投資成效勝過「一帶一路」

2019-04-22 23:43

OPEC減產政策 添變數

2019-04-22 23:30

斯里蘭卡恐攻 資金外逃

2019-04-22 23:29

美國全面封殺石油出口！伊朗再次威脅關閉荷莫茲海峽

2019-04-22 23:26

白宮宣布將徹底制裁伊朗石油出口 國際油價漲約3%

2019-04-22 20:53

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

上帝消失的國度！信仰為何要人命 歷史早寫下理由

2019-04-23 09:00

影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21

「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51

連嫌犯何時看老婆都知道！斯里蘭卡為何不阻止爆炸？

2019-04-23 10:31

斯里蘭卡爆炸殘忍手法 排入自助早餐隊伍引爆

2019-04-23 00:44

從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」

2019-04-23 10:43

調查顯示斯里蘭卡恐攻 全為報復紐西蘭基督城大屠殺

2019-04-23 16:48

日「沉默帶路」計畫比下大陸 投資成效勝過「一帶一路」

2019-04-22 23:43

3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39

馬斯克自誇特斯拉設計「地表最強晶片」 華爾街不買帳

2019-04-23 07:52

斯國恐攻有預警信！ 疑被忽視10天

2019-04-23 00:28

NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

2019-04-23 17:12

美股漲多 投資人想退場

2019-04-23 00:24

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26

效果超乎想像！巴金森氏症新療法 恢復患者行走能力

2019-04-23 10:13

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

美股周一交易清淡 市場等待本周重量級財報

2019-04-23 06:53

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難

2019-04-23 13:19

超萌！路易王子迎1歲生日 張嘴露門牙模樣超級Ｑ

2019-04-23 09:06

菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27

伊斯蘭國宣稱 犯下斯里蘭卡恐攻血案

2019-04-23 18:59

案發秒鎖社媒 斯里蘭卡忘不了臉書的痛

2019-04-23 00:28

心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34

路易王子滿周歲 英王室公布Q萌照片

2019-04-23 08:48

美制裁伊朗石油 國際油價大漲

2019-04-23 00:37

得票率逾7成 諧星當選烏克蘭總統

2019-04-23 00:28

水平面上升！ 威基基海灘將沉海底

2019-04-23 16:15

兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼

2019-04-23 17:07

星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念

2019-04-23 16:11

南韓強力扶植三產業

2019-04-23 00:24

斯里蘭卡恐攻早有預警情資 政治內鬥誤事

2019-04-23 11:56

旅日注意！大阪迎G20加強安檢 客運班次恐延誤或取消

2019-04-23 14:49

五重點掌握特斯拉盛會「自駕投資人日」

2019-04-23 07:01

美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來

2019-04-23 13:00

鋼鐵需求淡 全球經濟罩烏雲

2019-04-23 00:24

梅根又犯規？酒店奢華產前派對 傳每晚59萬惹威廉不滿

2019-04-23 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top