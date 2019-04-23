紙媒寒冬 巴菲特：多數報紙都會「完蛋」

2019-04-23 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



「股神」巴菲特掌控涵蓋水牛城新聞報（Buffalo News）、奧瑪哈世界前鋒報（Omaha World-Herald）等報紙的報業帝國，但他表示除了紐約時報、華爾街日報等大報以外，市面上多數報紙都生機渺茫。

彭博資訊報導，巴菲特接受Yahoo Finance採訪時指出，世界巨變，報業廣告營收逐步下滑，報業從壟斷演變成特許經營，再從特許經營演變成市場競爭，多數報紙都會「完蛋」，而紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報可望存活下來。

皮尤研究中心（Pew）的數據顯示，2016年報業廣告營收銳減至180億美元，差不多只有十年前的三分之一。

巴菲特說，若報紙版面填滿便宜貨、就業機會、房地產等廣告，民眾才會去翻報紙；這種說法可能令新聞從業人員難以苟同，但從讀者角度來看，廣告才是最重要的編輯內容。不過，巴菲特又說，免費分類廣告網Craigslist等網站已扮演類似角色。

巴菲特這番言論與去年他在波克夏股東會上的說法雷同，當時他感嘆整個報業面臨的困境。波克夏子公司BH Media為因應廣告營收持續下滑局面而不斷精簡人力。