美食品業執行長換人潮 卡夫亨氏執行長中箭落馬

2019-04-23 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



卡夫亨氏（Kraft Heinz）的執行長希斯（Bernado Hees），成為食品業最新一名離職的執行長。由於食品品牌無法自行創造成長，又因產品過時導致市占流失給靈活的新創公司，業界正面臨前所未有的高層變動。

在這波換人潮中，離職的包括家樂氏（Kellogg）執行長布萊恩（John Bryant）、億滋國際（Mondelez International）執行長羅森菲爾德（Irene Rosenfeld）、金寶湯（Campbell Soup）執行長莫里森（Denise Morrison）。去年5月離職的莫里森，是自2016年初以來食品業第15位離職的執行長。

食品執行長換人有如過江之鯽，凸顯具代表性大型食品公司面臨的挑戰。不僅面臨新創對手的競爭、消費者潮流快速變遷的衝擊，再加上自家緩慢的企業文化，使得這些大品牌難以創造成長。但如果想要藉由收購帶動成長，選項又有限且十分昂貴。