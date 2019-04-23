預期美中Q2達成貿易協議 花旗看多原物料後市

2019-04-23 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



花旗集團看多大宗商品後市，因為預期美中將達成一項貿易協議、中國需求升溫及美元貶值等利多，將支撐原物料價格走高。

包括摩斯在內的分析師在報告中說，花旗的基本假設是，美國及中國將同意在6月底前結束冗長的貿易紛爭，為取消關稅鋪路。花旗表示，現在這兩大經濟體的貿易協議將在第2季結束前達成。

在能源與金屬價格上漲的帶動下，今年原物料行情持續走高，本周最近的漲勢是由美國終止伊朗原油購買國的豁免權所推升。與此同時，美、中兩國加快達成貿易協議的腳步，一般預料下個月就會有結果。美中達成貿易協議將提振對大豆與豬肉需求。

花旗說，根據貿易談判所同意的部分內容，中國將在未來幾個月與未來幾年內，大幅增加對美國能源及農產品的的採購。因此，花旗認為，本季將是「另一個商品表現強勁的一季」，而原物料價格也將持續看漲至第3季，甚至可能一直到今年底。

此外，美元貶值將擴大原物料的漲勢。花旗預期，短期內美元兌其他G10及新興市場貨幣將持平至微幅貶值，而且未來半年至一年將走貶，應會支撐以美元計價的商品需求。