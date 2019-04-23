超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



日本國立長崎大學23日宣布，為配合2020東京奧運的拒菸活動，未來不予聘用有吸菸的教職人員，成為日本第一所拒絕吸菸者擔任教職的國立大學。

長崎大學發言人表示：「我們認為，吸菸者無法勝任教職。」若獲聘教師能在到任前戒菸，校方仍會聘用。校方強調，公布此新規前已徵詢法律專家意見，並無違反任何就業歧視法令。