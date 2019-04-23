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超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

日本國立長崎大學23日宣布，為配合2020東京奧運的拒菸活動，未來不予聘用有吸菸的教職人員，成為日本第一所拒絕吸菸者擔任教職的國立大學。

長崎大學發言人表示：「我們認為，吸菸者無法勝任教職。」若獲聘教師能在到任前戒菸，校方仍會聘用。校方強調，公布此新規前已徵詢法律專家意見，並無違反任何就業歧視法令。

該校也在官網宣布，今年8月1日起開始校區全區禁菸，並開設戒菸診所幫助癮君子師生。

日本長崎大學宣布不聘用吸菸者擔任教職。圖／取自維基百科
日本長崎大學宣布不聘用吸菸者擔任教職。圖／取自維基百科
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東京奧運長崎戒菸

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