Uber、Lyft上市 對消費者來說不見得是好消息

2019-04-23 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



Lyft和競爭對手Uber的首次公開發行股票（IPO）使早期的投資人賺了一筆，但將來使用這些叫車服務的消費者可能得支付更高費用。

過去幾年來，Uber和Lyft大打價格戰，全靠創投公司投入數十億美元補貼虧損，但這種割喉戰即將落幕。許多投資人、公司前高層以及市場研究學者都認為，在虧損節節升高的狀況下，這兩家公司勢必面臨投資人的壓力，必須調漲價格。

投資Uber的Lead Edge Capital創辦人Mitchell Green表示：「股東希望公司賺錢，方法之一就是漲價，這些公司的定價權比人們想的要強。」

Uber和Lyft的定價，未來主要主取決於投資人。如果投資人最終願意吸收虧損以促進載客數成長，目前的低價策略可望延續。Uber和Lyft都將有充足的銀彈，繼續挹注市占率爭奪戰；Lyft在上個月的IPO募資23億美元，正在全球各地開疆闢土的Uber，則準備在預定5月進行的IPO案募資100億美元。

Lyft持續面臨獲利能力問題，公司高管已表示，希望在未來幾年內轉虧為盈。許多分析師認為，以目前的價格很難辦到。Uber也面臨壓力，近來公司營收成長已經趨緩。

Uber與Lyft都希望減少支出，例如保險以及為駕駛安排更有效率的路線；未來有更多司機和乘客後，成本也可望進一步下降。

Guggenheim證券的分析師Jake Fuller表示，要真正止住虧損，叫車服務公司還須減少乘客優惠以及駕駛獎勵；這兩種做法，都可能導致乘車費用升高。即使如此，公司也不見得能獲利。

Glade Brook Capital Partners創辦合夥人Paul Hudson表示，叫車服務公司可能縮減乘客優惠，改以積分方案等方式提高客戶忠誠度。他說：「美國市場已來到十字路口，叫車服務公司能夠輕鬆向私人投資者募得資金的日子已經過去了。」

儘管Uber和Lyft不得協調價格，但競爭動態卻和價格時常變動的航空業相當類似。經濟學家指出，當某家航空業者調高某條航線的價格時，其他航空公司通常會跟進，但如果其他業者不跟進，率先漲價者通常會降價。