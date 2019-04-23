菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.5強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



菲律賓連續兩天發生強震，菲國南部薩馬島今天（23日）下午發生規模6.5強震，比昨天的規模還大。美國地質調查所（USGS）表示，尚未傳出傷亡。

根據美國地質調查所（USGS）和菲國地質專家，菲律賓昨天那起地震規模達6.3，震央在菲國首都西北方約100公里的卡斯提里耶荷斯（Castillejos）。強震嚴重損壞機場，當地民眾驚慌逃出左搖右晃的高樓。死亡人數今天攀升至11人，而馬尼拉附近一棟建築物倒塌後恐活埋數十名民眾，救難人員正趕忙救人。