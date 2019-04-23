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如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

「股神」巴菲特認為，要解決所得不均的問題，最好的辦法不是靠最低薪資、也不是無條件的基本收入，而是提高中低收入戶所得稅的稅負優惠。

巴菲特接受雅虎財經（Yahoo Finance）總編輯 Andy Serwer 訪問說：「我認為，低收入家庭福利優惠（EITC）是將錢擺進民眾口袋的最好辦法，這些人不適應市場機制，卻是完完全全誠實的公民。」

EITC是美國政府提供給中低收入工作戶可退稅的福利，尤其針對有子女的家長，做為補充的收入。

巴菲特支持EITC的理由之一是此福利是對有工作者的獎勵。他說：「我也認為，我們總是希望人有成就感。」

他認為，EITC也比調高最低薪資更有效果。 「他們要的是現金，不是調高薪資；他們需要口袋裡有更多現金，而政府能以較低成本，提供凡是一周工作40小時，有兩個子女的每個人，過像樣的生活。我們已朝此方向進展，這也是兩黨共識。」

巴菲特建議，重點在於調高EITC優惠，讓更多人感受到自己是經濟體制的一份子。他也認為，EITC按月實施會比按年更好。

據權益促進組織預算及政策中心（Center on Budget & Policy Priorities）估計，美國民眾2017年逾2,900萬人享受到EITC。多出的抵稅優惠讓將近900萬美國人得以擺脫貧窮線。

「股神」巴菲特認為，要解決所得不均的問題，最好的辦法是提高中低收入戶所得稅的稅負...
「股神」巴菲特認為，要解決所得不均的問題，最好的辦法是提高中低收入戶所得稅的稅負優惠。美聯社
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巴菲特薪資

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