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影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普22日決定，將結束部分伊朗原油購買國豁免於制裁的待遇，讓伊朗石油出口全面歸零，意圖斬斷德黑蘭當局的主要收入來源，讓他們無法繼續在中東擴大影響力。

美國退出2015年伊朗核子協議後，去年11月對伊朗經濟「核心領域」的能源、造船、海運與銀行領域重新實施制裁。中國、印度、日本、南韓、台灣、土耳其、義大利與希臘等8大伊朗原油採購方獲得6個月豁免，以便尋找替代來源，避免全球油市震盪。

藉由重新實施制裁，美方企圖逼迫德黑蘭協商新的協議，納入美方認定「對中東有惡意威脅」的伊朗彈道飛彈技術。美國國家安全顧問波頓等「鷹派」主張，既然承諾要對伊朗來硬的，維持「豁免」措施便無意義，白宮因而做出這項決定。

豁免期將在5月2日屆滿，希臘、義大利與台灣據傳已停止採購伊朗原油，其他五個採購國尋求展延豁免。中國與土耳其已表達嚴正的抗議。川普在推特表示，全面制裁伊朗石油後，沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國家組織（OPEC）成員將「不只彌補」原油流量差額。

美國國務卿龐培歐指出，川普決定不再批准豁免，展示美方「顯著提高施壓，以符合美國國安目標，同時維持全球油市的充分供給」。龐培歐還說，美方全面禁止伊朗原油出口的同時，也會力挺盟邦渡過尋找替代來源的轉型期。美方已獲得沙國與阿聯保證，將協助確保市場供給穩定，美國也將增加石油生產。

針對原油價格上揚，一名川普政府資深官員向《華爾街日報》指出，價格上升將促使其他國家增產以取代伊朗原油，美國最近幾年提升的石油生產能力也足以抵銷。伊朗目前的出口量估計為每日100萬桶原油，遠低於美國退出核協議前的每日250萬桶。

全球油市近幾年因美國制裁伊朗與委內瑞拉而導致供給緊縮，利比亞戰事增添更多不確定。沙國能源部表示，將與其他石油輸出國協調，避免全球油市失去平衡。

OPEC與俄羅斯等國協議減產每日120萬桶後，原油價格近幾個月逐步上揚。美國全面制裁伊朗原油消息傳出後，原油價格來到近6個月新高，布侖特原油價格勁升3.33%，創下去年11月1日以來最高價的每桶74.37美元。西德州原油漲幅2.9%，來到每桶65.93美元。

伊朗首都德黑蘭以南的波斯灣索羅什油田（Soroush oil field）探油平...
伊朗首都德黑蘭以南的波斯灣索羅什油田（Soroush oil field）探油平台2005年7月25日正冒出火焰。美國總統川普22日決定，將結束部分伊朗原油購買國豁免於制裁的待遇，讓伊朗石油出口全面歸零。路透
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