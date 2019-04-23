特斯拉研發自駕技術 預測機器小黃明年上路

2019-04-23 11:55 中央社 舊金山22日綜合外電報導



特斯拉執行長馬斯克。路透 分享 facebook 特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）今天誇下豪語說，無須人類駕駛的機器計程車，明年將在若干美國市場載客。

馬斯克習慣發表讓許多投資人興奮的重大宣言，他預測：「也許兩年後，我們將製造出沒有方向盤或油門踏板的汽車。」但他同時承認，他經常無法按時達成雄心勃勃的目標。

對於馬斯克承諾打造的機器計程車，核心技術是他今天在線上法說會公布的新自駕車輛晶片。這款晶片由三星電子（Samsung Electronics Co.）德州廠製造，如今安裝在所有特斯拉汽車的晶片可望讓特斯拉取得優勢，並證明在自動駕駛的大量投資將獲得回報。

特斯拉舉行線上法說會時，高階主管先是詳細說明特斯拉在硬體與軟體技術的進展，接著馬斯克開始吹捧Model 3及其潛力，並聲稱特斯拉是唯一擁有全套自駕硬體設備的公司。

然而，特斯拉使用「全自駕」這詞引發批評，因為特斯拉今日大力推銷的概念還沒到達「4級」程度，也就是業界標準中的全自動，即汽車可在沒有人類干預下，於幾乎所有狀況中處理所有層面的駕駛問題。馬斯克表示，等到硬體建造完成，未來軟體改善可能可讓車輛完全自駕。

全球的汽車製造商、大型科技公司與新創公司都在研發自駕技術，包括Alphabet Inc的Waymo與優步科技公司（Uber Technologies Inc），但專家表示，相關系統還要數年才會進入黃金時期。

馬斯克說：「一年後，將有超過100萬輛車擁有全面自駕系統與軟體等設備。」但這項技術仍面臨華府與數個地方政府的監管障礙。

馬斯克批評競爭對手依賴光達（Lidar），這是以光線為主的感測器，是多數其他自駕系統的重要部分。

馬斯克向來都直言不諱地批評光達的侷限，他說：「光達根本是在白費力氣，依賴光達的人沒戲唱了。」特斯拉的車子是仰賴攝影機與雷達作為自駕的視覺系統。

他說，競爭對手最後將「拋棄」光達。他說：「這既昂貴又不必要，等到解決視覺問題，這個系統就沒有價值了。」

馬斯克稱特斯拉的新晶片才是業界最棒的，因為這是專為自駕系統設計，但輝達公司（Nvidia Corp）等企業研發的晶片是用在多種用途。

美國雜誌「消費者報導」（Consumer Reports）寫道：「關於（特斯拉）自駕系統與安全的說法沒有數據支撐，今天的法說會似乎跟投資者比較有關，而非消費者的安全。」