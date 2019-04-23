3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普決定收緊對伊朗石油的制裁，購買伊朗石油的豁免期限5月2日到期後不再延長，對買家、市場以及石油輸出國組織（OPEC）主導的減產協議都將產生衝擊。

●美國的目的是什麼？

去年11月川普政府宣布給予包括台灣、中國在內的八個經濟體進口伊朗石油豁免，主因希望在期中選舉前夕抑制油價漲勢。如今政策轉向，希望把伊朗石油出口量減少到零。

●對買家的影響

這些買家必須另尋替代來源。印度國營煉油廠已提高其他來源下個月的供給量，作為應急計畫；印度國內最大伊朗原油買家印度石油公司，已在與科威特、阿布達比、沙烏地阿拉伯和墨西哥的定期合約中提高數量。中國是伊朗原油最大買家，周一重申反對片面制裁。

●對油市的衝擊

Petromatrix 執行董事Olivier Jakob表示，打壓伊朗的生產能力會使原已緊縮的油市更吃緊，尤其是目前面臨利比亞和委內瑞拉的供給風險。利比亞近來爆發內戰，委內瑞拉出口則因政治危機而下滑。

●伊朗原油供給減少後，誰能彌補？

美國表示，已獲得沙烏地阿拉和阿拉伯聯合大公國的承諾，可以抵銷伊朗供給的減少。沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，將和其他產油國合作，維持適當供給，確保油市不致失衡。消息人士指出，沙國和阿拉伯聯合大公國有能力在短期內把共同日產量提高約150萬桶，高於伊朗減少的產量。

●對OPEC+減產協議的影響

OPEC和盟國將更不容易維持供給的管控。俄羅斯日前已示意，今年6月減產協議到期後，可能不需要延長。俄國經濟部也表示，預期該國今年的原油和冷凝油產量會小幅上升。