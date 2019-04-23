美國加強制裁伊朗 油價升至半年來高點 金價持穩

2019-04-23 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一勁升逾2%至近六個月高位，主因美國宣布即將終止對伊朗石油制裁的豁免，令供給疑慮加劇。金價周一持穩，受美元走軟和美國不再延長豁免購買伊朗石油支撐。

布蘭特原油期貨上漲2.07美元或2.88%，結算價報每桶74.04美元。西德州原油期貨收漲1.70美元或2.66%，結算價報每桶65.70美元。

白宮宣布5月3日起徹底對伊朗實施石油出口制裁，不再給予台灣及中國等八個進口地區「豁免」待遇。紐約Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「地緣政治風險溢價在很大程度上重返石油市場，大多數合法的商業體將避免購買伊朗石油。」

美國國務卿龐培歐重申，華府的目標是將伊朗石油出口降至零，並稱在5月1日後沒有寬限期計劃。美國政府一名高級官員說，美國官員正在設法防止伊朗規避石油制裁。

伊朗出口再次下降，將進一步擠壓供給緊張的市場。美國還制裁石油輸出國組織（OPEC）成員國委內瑞拉。OPEC和包括俄羅斯在內的產油國正在減產。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「我們預期沙烏地阿拉伯將增產，可能將布蘭特原油價格限制在大約75至76美元區域。」

金價周一持穩，主因美元走軟和美國進一步限制伊朗石油出口。

黃金現貨上漲0.1%，報每英兩1,275.62美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,277.60美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「美國採取強硬行動，不延長豁免。地緣政治風險和避險求帶動黃金價格。」

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff說：「本周的避險情緒升高，因美國加強制裁伊朗。」

美元走軟，DXY美元指數下跌0.2%，令黃金對持有其他貨幣的投資人來說更便宜。