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馬斯克自誇特斯拉設計「地表最強晶片」 華爾街不買帳

2019-04-23 07:52經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透
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電動車大廠特斯拉執行長馬斯克周一向投資人表示，該公司將逐步採用自行設計的「地表最強晶片」，取代輝達（Nvidia）的晶片。

馬斯克表示：「一開始聽起來不太可能，特斯拉不曾設計過晶片，如何能設計出世界上最佳晶片？不過客觀上確實如此，我們的晶片不只是勝過對手一些，而是大幅領先。現在這些晶片已經配備在車上了。」

特斯拉Model S和Model X約一個月前開始改用自家設計的晶片和自駕電腦，Model 3則在10天前開始使用。這些晶片，由南韓三星電子在美國德州奧斯汀生產。

Nvidia對馬斯克的說法不以為然，因為馬斯克把整部電腦的性能拿來和單一晶片比較。如果是由數塊Nvidia晶片組成的完整系統，性能絕對勝過特斯拉的產品。儘管如此，Nvidia仍讚許特斯拉，「把自駕電腦的標準往上提升」。

特斯拉的投資人日活動結束後，股價周一收跌3.8%，Nvidia收漲1.2%。

華爾街分析師的反應也相當平淡，Wedbush分析師Dan Ives說：「說明會上並沒有拿出足以讓市場興奮的致勝武器。」Roth Capital的分析師Craig Irwin甚至認為，特斯拉高管的說詞「乏味」；他說：「我完全不感動，他們沒有拿出令人信服的題材，感覺像個煙霧彈，只是為了轉移對特斯拉成長疲軟的注意力。」

特斯拉執行長馬斯克自誇，該公司設計世界最佳自駕車晶片。 擷自特斯拉官網
特斯拉執行長馬斯克自誇，該公司設計世界最佳自駕車晶片。 擷自特斯拉官網
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特斯拉馬斯克

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