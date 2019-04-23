台股ADR漲跌互現 台積電跌0.6%

2019-04-23 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR漲跌互現，台積電跌0.6%，較台北交易股票溢價4.75%。

美股周一收平，上周五因假期休市，部分投資人和歐亞部分市場周一仍休假，令交易清淡；投資人等待標普500指數中一些大型公司公布財報，包括波音、亞馬遜和臉書。

道瓊工業指數收跌48.49點或0.18%，至26,511.05點；標普500指數上漲2.94點或0.10%，至2,907.97點；那斯達克指數收漲17.21點或0.22%，至8,015.27點。費城半導體指數幾無變動。

台灣加權股價指數昨天微漲19.21點收10,987.71，台積電漲0.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 74.21 +3.44 75.00 -1.05

友達 AUO 11.42 -0.80 11.20 1.94

中華電 CHT 109.30 +0.06 110.00 -0.64

台積電 TSM 278.64 -0.55 266.00 4.75

聯電 UMC 11.73 -1.55 11.90 -1.47

資料來源：彭博