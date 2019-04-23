五重點掌握特斯拉盛會「自駕投資人日」

2019-04-23 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



特斯拉舉行近三小時「自駕投資者日」發表會，分析師認為內容沒有驚喜。以下是發表會的五大看頭：

●自駕計程車（Robotaxi）2020年上路。執行長馬斯克表示，特斯拉將於2020年推出無人駕駛的計程車服務。對於自己承認經常無法達標的馬斯克而言，這又是一次大膽的宣告。馬斯克說，特斯拉將在明年部署「首營運的robotaxi」，車內無人駕駛。

●特斯拉已自行生產自駕用的電腦晶片，將漸漸取代原本採用輝達（Nvidia）的晶片。主管硬體工程的副總裁 Pete Bannon就晶片設計提出相當技術面的講解。馬斯克宣稱，特斯拉成功設計全世界最頂尖的晶片，「不是小幅領先的頂尖，而是大幅領先的頂尖。目前已用於車內」。

●馬斯克繼續貶抑光達（Lidar）技術，此技術使用雷射而目無線電波來建立環景3D影像。他說：「光達是傻瓜在做的事，靠光達的人都會完蛋。」

●馬斯克暗示，特斯拉推動成立「特斯拉車隊」時，可能需要籌資，至於每年投入自駕技術的投資額有多少，他說：「基本上，這是我們整個成本結構的一部分。」

●數量的優勢：特斯拉強調，特斯拉目前上路的車子，享有數量上的優勢，因為車子可以不斷搜集資訊，來強化神經網路。

Wedbush分析師 Dan Ives說：「目前來講發表會欠缺高明的辦法，市場沒有驚喜。終究這對馬斯克而言是證明能和Waymo和Uber在自駕車競爭一個重大時刻。 」Roth Capital的 Craig Irwin認為特斯拉高層釋出的內容「乏善可陳」。

特斯拉周一收盤股價下跌3.8%。