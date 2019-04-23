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美股周一交易清淡 市場等待本周重量級財報

2019-04-23 06:53經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周一收平，上周五因假期休市，部分投資者人和歐亞部分市場周一仍休假，令交易清淡；投資人等待標普500指數中一些大型公司公布財報，包括波音、亞馬遜和臉書。

道瓊工業指數收跌48.49點或0.18%，至26,511.05點；標普500指數上漲2.94點或0.10%，至2,907.97點；那斯達克指數收漲17.21點或0.22%，至8,015.27點。

隨著美股財報季全面展開，投資者正尋找關於全球央行鴿派政策是否提振經濟成長的線索。目前為止股市似乎持肯定看法，使美股基準指數接近歷史高位，而且MSCI全球指數有望創下四個月連漲紀錄。

Federated Investors首席股市策略師Phil Orlando表示，儘管現在仍處於財報季初期，他對財報感到樂觀。亞特蘭大聯邦準備銀行最新GDPNow模型預測，美國第一季GDP成長2.8%，高於一個月前預計的成長0.2%；Phil Orlando表示：「數據已經好轉，或許財報不會太差。」

路孚特數據顯示，預期標普500指數成分股企業的獲利較去年同期下降1.7%%，是2016年以來首次下降。但在迄今82家已公布財報的標普500指數成份分股公司中，逾四分之三的財報優於預期。

標普500指數距離去年9月創下的紀錄高點不到1%，投資人正在等待第1季GDP等數據。RBC Global Asset Management的美國股票交易主管Ryan Larson表示：「現階段最重要的是思考股市前景。」

標普能源指數躍升2.1%，創1月以來最大單日漲幅，因美國即將取消伊朗石油制裁的豁免，令全球供應趨緊，刺激油價飆升。

外科機器人製造商Intuitive Surgical挫跌7%，對標普500指數的拖累最大，該公司上季財報不如市場。

紙業公司金百利上漲5.4%，觸及近兩年高點，因獲利優於預期。

PHLX房屋指數下跌0.97%，數據顯示美國3月成屋銷售降幅大於預期，反映房市持續疲弱。

美股周一交易清淡，投資人正在等待本周數家大型公司的財報。 路透
美股周一交易清淡，投資人正在等待本周數家大型公司的財報。 路透
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