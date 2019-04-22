人前爭奪、人後牽手 蘋果其實愛用亞馬遜這項服務

2019-04-22 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



蘋果及亞馬遜在消費者市場上競爭，但他們彼此其實保有密切的企業關係。根據熟悉內情人士指出，蘋果每月在亞馬遜雲端服務上至少支出逾3,000萬美元。

如此鉅額的雲端支出，反映出蘋果希望旗下網路服務如iCloud能既快速又可靠的決心，儘管必須仰賴對手才能達成目標，也在所不惜。

隨著蘋果銷售主力iPhone面臨市場飽和，它開始尋求網路服務做為重要的收入來源。每個月使用的蘋果裝置超過十億台，因此蘋果相對應的運算及儲存需求也相當可觀。除了大舉投資自身基礎建設外，蘋果也仰賴小型的第三方雲端供應商，對如亞馬遜大型雲端供應商的依賴更是不在話下。

根據兩位內情人士透露，截至3月底，蘋果今年第1季在亞馬遜雲端服務的花費，每月平均逾3,000萬美元，較去年同期高出逾10%。如果蘋果今年繼續保持這樣的支出水準，全年支出將超過3.6億美元。一位內情人士說，去年蘋果在這方面的支出為約3.5億美元。

而在可預見的未來，這筆支出將持續下去。消息來源表示，蘋果已與亞馬遜簽訂合約，包括承諾未來五年內在亞馬遜雲端服務上支出至少15億美元。