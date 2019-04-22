巴菲特搭檔：股神若沒有這項特質 也無法這麼成功

2019-04-22 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



毫無疑問，孟格與股神巴菲特是天生拍檔。他們合作超過40年，兩位都是傳奇投資人且始終非常尊敬及仰慕彼此。

孟格這位波克夏公司副董，指出巴菲特的一項特質，是他評價特別高的，那就是巴菲特終生都是部「學習機器」。

孟格於2007年南加大畢業演說上指出，如果拿著時鐘觀察巴菲特，會發現他一半的時間都在坐著看書。

孟格說：「如果沒有終生學習，你不會太成功，你沒辦法只透過已知的，在人生中獲得多大成果。」

孟格說：「如果以波克夏為例，它肯定是全世界最聲譽卓著的公司之一，可能也有文明史上最佳的長期投資紀錄。」他還說，波克夏這個十年管用的技巧，到下個十年不一定管用，如果巴菲特不是一部持續不斷學習的機器，不可能達成這麼棒的投資紀錄。

那麼要如何成為學習機器呢？

●閱讀、閱讀、再閱讀

孟格的觀察，與巴菲特自述的相同，即巴菲特常常每天讀500頁書。

巴菲特曾說，他的工作就是蒐集許多事實及資訊，看這些會不會化成行動。他的孩子查理也說，父親是「兩腳書櫥」。

●多動腦

有許多方法可以鍛鍊腦力。巴菲特愛打橋牌，這讓88歲的他保持敏銳。他2017年接受華郵訪問時表示：「我常打（橋牌），每周至少打四次，每次約兩小時。」

孟格則採行「博學思考」，即持續學習這個世界的新觀點，並付諸實行。孟格說，你不能只靠單一事實作決定，必須運用其他知識，用不同的角度去解決問題。

●智慧傳承

根據2009年科學及科技教育期刊的一篇研究，傳授知識也可以提高學習動機，那些有著教學動機而鞭策自己學習的人，溝通技巧更好、信心更強，領導力也更高。研究員說，這是「門徒效應」。